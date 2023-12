Britney Spears começou a se reconciliar com a mãe semanas atrás, Jamie Lynn a seguir

Britney Spears quer reparar e restabelecer relações com sua família, e ela está entrando em contato com eles há semanas… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Britney está conversando com sua mãe, Lynne Spears, regularmente durante semanas. Brit é quem convidou Lynne para ir a Los Angeles no fim de semana para comemorar seu 42º aniversário. Ela quer um relacionamento com Lynne e o sentimento é mútuo.