Britney Spears comemora 42º aniversário com Lynne e Bryan Spears depois de encerrar uma disputa de longa data

BRitney Spears acabou de completar 42 anos e optou por comemorar seu aniversário com sua mãe Lynne e seu irmão Byan. Lynne e Britney tiveram seus altos e baixos, no entanto, estão em uma posição melhor agora, de acordo com uma fonte não identificada.

Britney Spears comemora seu aniversário cheia de amor familiar

No sábado, o empresário de Britney Cade Hudson postou uma história no Instagram onde os três foram vistos se divertindo. A imagem em preto e branco rapidamente se tornou viral, já que muitas pessoas comemoraram o bom humor de Britney após seu divórcio de Sam Asghari.

Depois que a foto se tornou pública, uma amiga de sua mãe postou outra foto delas na sala onde a estrela pop estava abraçada com ela no sofá. Enquanto isso, uma fonte não identificada disse ao TMZ que “Lynne e Britney estão definitivamente em um lugar melhor.“e isso depois que ela passou a noite”Eram duas ervilhas numa vagem.“

De acordo com a Page Six, seu irmão Bryan está passando muito tempo com ela após o divórcio e está uma jogadora de equipe ajudando sua irmã famosa junto com um terapeuta.

Britney postou recentemente uma foto com ele citando”Meu irmão mais velho que é como um pai e meu melhor amigo!!” “Mas não tenho certeza do que está acontecendo com essa roupa !!!”

Problemas familiares de Britney Spears

Como muitos sabem, Britney Spears teve um relacionamento complicado com sua família imediata; seu irmão e sua mãe agora estão mais próximos dela. Enquanto isso, seu pai, James Spears, que a mantinha sob uma terrível tutela, uniu-se a seu ex Kevin Federline contra Spears durante um momento crucial quando ela lutava pela custódia de seu filho.

Enquanto isso, seus dois filhos Sean Preston e Jayden Jamesmudou-se para o Havaí com Kevin Federline e não vejo a mãe há mais de um ano.