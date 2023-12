Britney Spears mostra sua nova lingerie em vídeo escaldante

Britney Spears compartilhou um vídeo no Instagram, revelando sua mais nova adição de lingerie depois de comemorar 42º aniversário.

A icônica cantora se filmou rolando na cama, ostentando um conjunto de sutiã e lingerie rosa choque em tom rosa claro.

O vídeo, postado no domingo, mostra Lanças radiante e aproveitando sua nova aquisição de lingerie, compartilhando seu entusiasmo com seus seguidores nas redes sociais.

Paris Hilton fala sobre Britney Spears após recente postagem nua no Instagram

Lanças exibiu sua energia positiva e atitude lúdica que cativou seu público ao longo de sua carreira, e preocupou os outros pelas referências sexuais muito explícitas que preocupam alguns.

“Finalmente encontrei um sutiã da Victoria’s Secret que não dói!!! Adoro sutiã push up, mas não gosto de sutiã push up acolchoado!!! Esse sutiã é genial… ele te empurra para cima e não tem acolchoamento!!! Também é seda!!! Nem sinto que estou usando nada e é uma cor linda também!!! 40 pode chupar meu pau!!! Fiz 6 anos esse ano me sinto seis na maioria das vezes, de qualquer maneira!!!” disse Lanças em uma postagem que tem cerca de 500.000 curtidas.

Britney Spears acaba de comemorar seu 42º aniversário

A postagem chega um dia depois Britney Spears comemorou seu 42º aniversário na companhia de sua mãe, Lynnee seu irmão, Bryanque também acabou com seus problemas com a mãe.

Durante muito tempo se falou que havia problemas entre os dois, então a presença da mãe na casa do empresário da cantora sugere que os problemas foram resolvidos.

Britney Spears tem estado mais ativa nas redes sociais recentemente, compartilhando vários aspectos de sua vida. Alguns até ultrapassaram os limites, já que ela posou praticamente nua em alguns, ou os mais recentes, com lingeries que deixaram muitos de boca aberta.