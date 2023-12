Britney Spears posta foto retrospectiva com o pai Jamie após notícias sobre amputação

Britney Spears está sentindo nostalgia da família, incluindo o pai Jamie Spears e é o último sinal de que ela está entusiasmada com a ideia de uma reconciliação entre pai e filha.

Britney não legendou as fotos, mas como dissemos, ela está abrindo a porta para a possibilidade de entrar em contato com seu pai – então, a foto pode ser vista como ela estendendo um ramo de oliveira para Jamie.

TMZ contou a história… médicos tive que amputar uma das pernas de Jamie após 5 cirurgias malsucedidas para combater uma infecção massiva. Além de sua saúde debilitada, Jamie teve que lidar com a enxurrada de críticas sobre a forma como lidou com a tutela de Britney – com a própria cantora criticando-o publicamente nas redes sociais.