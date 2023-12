Brittany Mahomes acusada de trair Taylor Swift ao avisar paparazzi

Tele amizade entre Taylor Swift e Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesconquistou os holofotes recentemente.

A conexão deles floresceu como Rápido começaram a namorar Chefes extremidade apertada Travis Kelceresultando no final de Bretanhaamizade anterior com Kelceex-namorada. Apesar disso, os dois pareciam inseparáveis ​​por um tempo.

Tempos desafiadores para a amizade

No entanto, rumores recentes sugerem que a amizade deles pode estar enfrentando desafios. A especulação, alimentada por uma postagem de Deuxmoi, sugere que Brittany possivelmente avisou os paparazzi sobre suas interações com Swift. Embora a precisão de Deuxmoi varie, a possibilidade adiciona uma camada de intriga à dinâmica de seu relacionamento.

Rápidoinfluência sobre todas as coisas Chefes-relacionado em 2023 é inegável, desde seus momentos quentes com Kelce à sua associação com Bretanha.

Esta última, conhecida por suas postagens chamativas nas redes sociais, contribui para o burburinho constante em torno das duas mulheres.

Enquanto isso, Kelce organizou uma comemoração de pré-aniversário para Rápidoaniversário de 34 anos, com a presença de rostos conhecidos, incluindo mamãe Donna Kelce e a Mahomes família.

TMZ capturou vídeos das festividades em Kansas City, apresentando Patrício e Brittany Mahomes. Apesar da recente derrota contra o Notas de búfaloos participantes pareciam estar se divertindo.

A celebração aconteceu no bar de Natal Miracle on Main Street, mas foi relatado que Donna Kelce foi o primeiro a sair às 22h45, indicando que as festividades não duraram muito.