Brittany Mahomes compartilha a foto mais adorável de Sterling com seu melhor sorriso e cabelo solto

Cenquanto as coisas não estão indo como planejado Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City em campo, sua devotada esposa Bretanha está sempre determinada a encontrar uma maneira de animar o marido.

Mesmo que haja pouco que ela possa fazer assistindo da suíte do Arrowhead Stadium ou em casa com seus filhos, a mãe de dois filhos faz o possível para manter o ânimo do quarterback elevado com fotos de seus adoráveis ​​​​filhos.

Brittany Mahomes traz Sterling e Bronze para trabalhar com ela

Bretanha postou uma imagem de Mahomes depois de Chiefs perdeu por 20 a 17 para o Buffalo Bills no domingo, com a legenda da foto: “Andando sempre com 15”, referenciando o número da camisa para mostrar seu apoio.

Na fotografia, Mahomes podia ser visto agachado para abraçar seus dois filhos pequenos, Sterling Skye, 2, e seu filho de 13 meses, Patrick ‘Bronze’ III. O vencedor do Super Bowl, de 28 anos, enfrentou um jogo difícil, mas ainda sorria quando viu sua jovem família à margem.

E a última foto de Libra Esterlina seria difícil ignorar depois Bretanha exibiu sua filha para o mundo e 2,2 milhões de seguidores no Instagram.

O nome dela ‘Esterling Skye’ apareceu na parede atrás dela enquanto ela exibia seus cabelos cacheados, que lembravam os cabelos dourados de sua mãe.

Quem é Brittany Mahomes e quantos filhos ela tem com Patrick?

Quando Patrick Mahomes está liderando o Chefes no campo, Bretanha está em casa cuidando de sua luxuosa mansão no Missouri e de seus dois filhos.

Libra Esterlina foi a primeira de seus filhos a nascer, pois ela veio ao mundo em 20 de fevereiro de 2021 pesando seis libras e 11 onças.

Apesar de sua tenra idade e de ainda nem estar no jardim de infância, a alma mater de seus pais, Tecnologia do Texas, acredito que ela terá um bom futuro no esporte e até ofereceu uma bolsa de estudos apenas um mês depois de nascer.

Ambos os pais provavelmente esperam que ela seja abençoada com os mesmos genes atléticos. Além da próspera carreira de Mahomes na NFL Bretanha jogou futebol profissional na Islândia e agora é co-proprietário de uma franquia de futebol feminino Corrente de Kansas City.

Eles também têm um filho, Patrício ‘Bronze’ III, que nasceu em novembro de 2022 e já foi visto em jogos assistindo o pai jogar.

Após uma série de duas derrotas consecutivas com o Chefes, Mahomes espera encontrar alguma inspiração em sua prole para vencer o Patriotas da Nova Inglaterra quando eles se enfrentam no domingo.