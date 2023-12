Brittany Mahomes enfrenta críticas de fãs sobre seu ‘trabalho’, chamando-a de ‘desagradável’

Brittany Mahomes tem sido alvo de trollagem e ódio implacáveis ​​nos últimos anos, em grande parte devido ao seu relacionamento de alto nível com Chefes de Kansas City ícone Patrick Mahomes. Apesar do escrutínio constante, a popularidade da Bretanha só continuou a aumentar.

No entanto, os trolls persistem em atacá-la, especialmente em resposta às suas frequentes atualizações nas redes sociais. Depois de uma postagem recente com seus filhos, Reddit os usuários miraram em Brittany, criticando-a por não trabalhar e rotulando-a de ‘desagradável’.

Brittany Mahomes traz Sterling e Bronze para trabalhar com ela

Um usuário chegou ao ponto de descartar o trabalho de Brittany como preparadora física, alegando que mesmo que ela fingisse estar trabalhando, ainda haveria uma babá pronta para assumir o cargo assim que a oportunidade da foto acabasse. Outra usuária mencionou sua participação na Corrente KC, insinuando que seu envolvimento era apenas para exibição e que ela não contribuía para o dia a dia da equipe.

Qual foi a postagem de Brittany sobre isso?

A postagem em questão era um pequeno videoclipe de Brittany com seus dois filhos, Sterling e Bronze, no sofá. Apesar da reação negativa, Brittany permaneceu vocal nas redes sociais, sem medo de abordar assuntos familiares pessoais ou defender o desempenho do marido em campo.

Depois de Chefes de Kansas City‘ Derrota por 20-17 para o Notas de búfalo, Brittany apoiou Patrick e criticou publicamente os árbitros por suas decisões durante o jogo. Ela ainda se referiu ao árbitro como o ‘MVP’ do jogo e continuou a expressar sua insatisfação com a situação.

Patrick Mahomes também expressou sua frustração com os árbitros, principalmente em relação a uma decisão crucial no minuto final do jogo. Ele enfatizou que o resultado do jogo foi significativamente impactado pela decisão dos árbitros e manifestou seu descontentamento com a falta de advertência para a chamada. Apesar da polêmica, Patrick e os Chiefs se preparam para enfrentar o Patriotas da Nova Inglaterra.