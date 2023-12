Brittany Mahomes envia spam desnecessariamente para votar em Patrick no Pro Bowl

Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesacessou o Instagram Stories na segunda-feira para compartilhar um link para o site oficial NFL site na esperança de que seus seguidores votem nas duas vezes Super Bowl campeão deste ano Pro Bowl.

Embora o gesto seja gentil, também é desnecessário, especialmente porque Patrick está atualmente na disputa para vencer a liga. MVP pelo segundo ano consecutivo. Ele também disputou o Pro Bowl por cinco temporadas consecutivas.

Brittany Mahomes deslumbra com um quebra-nozes em tamanho real como parte de sua decoração de NatalRoberto Ortega

Brittany, 28 anos, obviamente está apenas apoiando o marido e não há nada de errado com isso, mas, na realidade, seus votos substitutos não afetarão o que já será um oceano de votos no Pro Bowl para Patrick.

“Vocês saberão o que fazer”, Brittany legendou a postagem com o link.

Exatamente! Não há necessidade de lembrar ninguém de votar em Patrick para o Super Bowl, mas obrigado de qualquer maneira.

Link para votar em Patrick Mahomes (Pro Bowl)NFL

Competição Pro Bowl de Patrick Mahomes

A competição Pro Bowl de Mahomes inclui Comandantes de Washington quarterback Sam Howell e Notas de búfalo‘ Josh Allen.

Embora Howell seja o líder da liga em jardas passadas, seu desempenho não se traduziu em muitas vitórias.

É seguro dizer que Mahomes tem sua sexta indicação consecutiva ao Pro Bowl, mas provavelmente não poderá comparecer.

Mahomes e os Chiefs estão no controle de seu destino nos playoffs e querem garantir a primeira colocação no lotado AFCque tem o Corvos de Baltimore e Jaguares de Jacksonville ali mesmo com eles.