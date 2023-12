Brittany Mahomes não aguenta mais e manda uma mensagem contundente para seus inimigos

Brittany Mahomes finalmente respondeu aos seus inimigos, que deram a entender que ela está tentando copiar seus amigos e está buscando atenção por sua associação com o NFLde Chefes de Kansas City.

Mahomes é a esposa do quarterback estrela do time, Patrícioe pai de seus dois filhos, é frequentemente visto em jogos apoiando o marido enquanto ele tenta ganhar seu terceiro anel do Super Bowl em 2023/24.

Mas ela foi atacada por trolls que foram atrás dela sem nenhuma razão aparentemente óbvia ou boa, e agora ela finalmente respondeu aos comentaristas, dizendo-lhes para irem para outro lugar.

“Recentemente tem havido MUITO mais pessoas rudes ** aqui,” Mahomes postado no recurso de histórias do Instagram. “Muito mais que o normal….

“Não tenho certeza de onde vocês vieram, mas provavelmente deveriam voltar para onde vieram… por favor”.

O que as pessoas disseram?

Uma análise de suas postagens recentes no Instagram mostra uma série de comentários maldosos de pessoas comparando-a a Taylor Swift ou questionando por que ela realmente tem que assistir aos jogos pessoalmente.

Aquele jogo em seu upload recente no Gilette Stadium em Foxboro como o Chefes lutou contra o Patriotas da Nova Inglaterraonde Mahomes estava presente com jaleco branco, bolsa vermelha e vestido preto, meia-calça e botas.

Um usuário escreveu: “Por que você não pode usar Chefes equipamento e suporte KC como Taylor faz?”

Enquanto outro respondeu: “Ela está tentando ser Taylor Swift tão ruim”.

Um terceiro disse: “Copie Taylor estilo de dia de jogo do swifts ????”

Um quarto comentou, mudando o ângulo de ataque: “Ela está aí. Por que ela tem que estar aí? Por que você não pode simplesmente assistir na TV, eu não entendo”.

E um segundo do mesmo tipo disse: “Saia do campo e arrume um emprego”.