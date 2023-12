Brittany Mahomes vendo ‘mais pessoas rudes’ no IG em meio à amizade com Taylor Swift

Brittany Mahomes diz que está vendo um aumento de trolls em seu Instagram em meio a sua amizade com Taylor Swift … revelando na terça-feira que há “MUITA gente mais rude” incomodando-a no aplicativo atualmente.

A mãe de dois filhos, de 28 anos, infelizmente se acostumou com as críticas em suas páginas de mídia social como esposa de Patrick Mahomes … mas ela acessou as histórias do IG esta semana para anunciar que tudo ficou muito pior – enquanto ela se torna boa amiga de Travis Kelcea nova chama.