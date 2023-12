Brittney Palmer se aposenta após ganhar a ‘garota do octógono do ano’ no World MMA Awards 2023

Brittney Palmer largou seu short feminino do octógono na quinta-feira após anunciar sua aposentadoria do UFC.

Ring card de longa data nos extintos WEC e UFC, Palmer fez o anúncio ao receber o prêmio de “melhor garota do octógono” no World MMA Awards 2023.

O UFC 296, que acontece sábado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, será a última viagem de Palmer ao octógono depois de mais de uma década de trabalho.

“Estou realmente honrada em aceitar este prêmio”, disse ela. “Obrigado ao UFC, ao Fighter’s Only e a todos os fãs que votaram em mim. Bem, não há melhor momento para dizer isso. Mas depois de 16 anos no UFC, decidi me aposentar. Este fim de semana será meu último evento e estou absolutamente grato por esta experiência inesquecível.”

Palmer apareceu pela primeira vez no WEC e depois fez a transição para o UFC quando a base de talentos do primeiro foi incorporada ao segundo. Junto com Arianny Celeste, outra multipremiada no World MMA Awards, ela se tornou presença constante no octógono e apareceu em revistas e outras programações enquanto promovia o UFC. Em 2012, ela foi capa da revista Playboy.

Além de seu trabalho no UFC, Palmer é uma artista ávida cujo trabalho inclui murais e pinturas. Palmer deixou a promoção para seguir carreira artística e, em 2011, ganhou uma votação de fãs realizada pelo atual CEO do UFC, Dana White, para as garotas do octógono que os fãs mais queriam ver no UFC.