Brock Purdy é o MVP da NFL? Deebo Samuel acha que não está nem em debate

São Francisco 49ers quarterback Brock Purdy tem feito barulho na NFL nesta temporada, e alguns acreditam que ele deveria estar concorrendo ao prêmio de MVP da liga. Receptor amplo Niners Deebo Samuel é uma dessas pessoas.

“Meu garoto número um agora. Nem está em debate”, afirmou Samuel com segurança durante uma aparição no programa Up & Adams.

Purdy, que foi a última escolha no draft de 2022, superou as expectativas em sua primeira temporada completa como zagueiro titular do San Francisco. Ele completou impressionantes 70,2% de seus passes para 3.185 jardas e 23 touchdowns, com apenas seis interceptações em 12 jogos. Ele também correu para 131 jardas e duas pontuações.

Os Niners atualmente possuem um recorde de 9-3 e estão na disputa pelo primeiro lugar na NFC, entrando nos playoffs, em grande parte graças ao forte desempenho de Purdy.

Purdy está cercado de talentos

Enquanto alguns consideram Purdy para ser o favorito ao prêmio de MVP outros argumentam que ele se beneficiou muito por estar cercado por um ataque talentoso que inclui Samuel George Kittle, Brandon Aiyuk e Christian McCaffrey.

Apesar disso, as estatísticas impressionantes de Purdy falam por si. Se ele continuar apresentando números consistentes nas últimas semanas da temporada regular, poderá muito bem levar para casa o cobiçado prêmio de MVP.

No entanto, Purdy enfrentará forte concorrência de outros quarterbacks de destaque, como Dak Prescott, do Dallas Cowboys.

Resta saber se Purdy acabará por reivindicar o prêmio de MVP, mas uma coisa é certa: ele emergiu como uma estrela em ascensão na NFL e com certeza será uma força a ser reconhecida nos próximos anos.