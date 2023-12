Brock Purdy não consegue igualar financeiramente os presentes de Natal de Christian McCaffrey

Christian McCaffrey comprou alguns presentes caros para seu companheiro São Francisco 49ers para o Natal, pois ele aprecia seus esforços em 2023/24, deixando Brock Purdy admitindo que não teria condições de pagar o mesmo valor se as posições fossem invertidas.

Purdy está em um contrato de novato e, portanto, ganha apenas US$ 870.000 em comparação com o craque do 49ers, que ganha US$ 75 milhões em seis anos no time de futebol americano da Bay Area, na Califórnia. Por isso, McCaffreyA doação marcou um aumento notável Purdypatrimônio líquido.

Patrick Mahomes fez Logan Paul se sentir pobre com essa flexibilidade imensurável

McCaffrey equipou seus colegas com algumas sacolas de golfe personalizadas, um certificado para tacos ajustados e uma garrafa de tequila após o treino de sexta-feira, de acordo com o The Mercury News.

“Financeiramente, eu não seria capaz de cobrir isso agora”, Purdy brincou com os repórteres. “Um salve para ele. Todo mundo adorou. Então, obrigado, cristão.”

Temporada de estreia de Purdy

Purdy ganhará US$ 985.000 em 2024 e atualmente divide o aluguel em São Francisco, notoriamente conhecido por seus preços caros.

“Então, ainda tenho um colega de quarto”, disse Purdy ao Today. “Um dos atacantes daqui.

“Ele e eu ainda estamos dividindo o aluguel e ainda dirijo meu Toyota Sequoia. Fora isso, é bem simples.”

Purdy foi uma escolha de sétima rodada, mas rapidamente substituída Trey Lance na função de quarterback e tem sido um grande sucesso como o 49ers lidera a divisão NFC West com um recorde de 11-3, enquanto Lança mais tarde foi negociado com o Vaqueiros.

O novato teve uma média de 268 finalizações em 384 tentativas de passe para 3.795 jardas e 29 touchdowns de passe, enquanto só permitiu sete interceptações e foi demitido 26 vezes. Ele também correu para 138 jardas e dois touchdowns.

Ravens x 49ers

O 49ers acolherá o Corvos de Baltimore para o Levi’s Stadium em Santa Clara no que poderia ser uma prévia do Super Bowl entre dois dos melhores times do jogo.

O Corvos estão no topo da AFC North com um recorde de 11-3, dois jogos à frente do Cleveland Browns.

Eles também detêm toda a Conferência Americana com o melhor histórico.

O jogo acontecerá no dia 26 de dezembro.