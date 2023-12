Broncos WR Jerry Jeudy fala sobre o banco de Russell Wilson

EUum movimento que enviou ondas de choque através do NFLo Denver Broncos decidiram colocar o quarterback no banco Russel Wilson a favor de Jarrett Stidham nos dois últimos jogos da temporada de 2023. Esta decisão inesperada não só surpreendeu fãs e analistas, mas também teve um impacto significativo no mundo. Broncos‘ vestiário.

Amplo receptor Jerry Jeudy, em conversa com repórteres, expressou sua surpresa com a mudança repentina. “Acho que foi uma surpresa para todos no nosso vestiário”, Quinta-feira afirmou, conforme relatado por Andrew Mason, da Denver Sports. Ele elaborou ainda mais sua reação ao anúncio do técnico Sean Payton, observando: “Sim, fiquei bastante surpreso. Ele (o técnico Sean Payton) acabou de nos contar do nada. Então, fiquei bastante surpreso por ter russo nosso quarterback titular durante todo o ano, depois nos últimos dois jogos, sendo uma mudança.”

Jarrett Stidham liderará o ataque dos Broncos

Enquanto Quinta-feiraas observações de indicam uma sensação de inesperado sobre a decisão, é digno de nota que o Wilson-Jeudy a dupla não foi particularmente explosiva nesta temporada. Na verdade, o desempenho de Jeudy pode realmente aumentar com a mudança de quarterback. A escolha da primeira rodada de 2020 de Alabama teve uma temporada notavelmente mais tranquila em 2023 em comparação com os anos anteriores, com um máximo de sete gols em qualquer jogo até agora, uma queda em relação à temporada de seis touchdowns em 2022.

Treinador Payton redução gradual em WilsonO papel de no ataque pode ter prenunciado esta decisão. Wilsonao passar, muitas vezes conectado com WR Courtland Sutton, que está atualmente fora devido ao protocolo de concussão da NFL. Com um novo quarterback no comando, alguém que arremessou 365 jardas em um de seus dois NFL começa, Quinta-feira poderia potencialmente terminar esta temporada desafiadora com uma nota alta.

O Broncos‘mudança para Stidham já que o titular marca um momento significativo na estratégia da equipe, refletindo um possível novo rumo para o seu ataque. Se esta mudança compensa para os Broncos, e particularmente para Jerry Jeudy, resta ver nos jogos finais da temporada.