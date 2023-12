Bronny James ainda tem muito a provar, já que sua estreia na USC está a poucos dias de distância

Bronny James está pronto para fazer o seu USC estreia no domingo, quando o Troianos hospedar o 49ers do estado de Long Beach e ele ainda tem muito a provar antes de chegar à liga. Múltiplo NBA executivos supostamente o veem como uma escolha tardia no primeiro turno, de acordo com Jeff Goodman de O mensageiro.

Bronny, de 19 anos, sofreu uma parada cardíaca em julho durante uma sessão de treinos da USC e está finalmente fazendo sua estreia na faculdade. Pai Lebron James estará presente.

Bronny James, filho de LeBron James, sofre parada cardíaca enquanto treinavaMarca English

LeBron, 38, já afirmou que está preparado para jogar em qualquer time que escolher Bronny para realizar seu sonho de jogar junto.

O Rei continua entre os melhores jogadores da liga, então qualquer time estará disposto a contratar Bronny apenas para conseguir LeBron.

Onde Bronny James será convocado?

“A esperança é que Bronny possa permanecer saudável e impactar a USC pelo resto da temporada”, escreveu Goodman. “LeBron [James]que completa 39 anos no final deste mês, não esconde que deseja brincar com o filho no NBA antes que ele chame isso de carreira.

“Os executivos da NBA com quem conversei ficaram intrigados com o jogo e o desenvolvimento de Bronny, mas a maioria o classificou como um jogador tardio do primeiro turno em um draft fraco da NBA. Isso também foi antes dos problemas cardíacos.”

Felizmente, para a família James e os fãs do Lakers, a estreia de Bronny na USC não entra em conflito com o Torneio da temporada da NBA final. Caso contrário, LeBron teria perdido um ou outro.