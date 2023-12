Bronny James atrai multidão com ingressos esgotados em estreia altamente antecipada na USC

Bronny e o resto dos Trojans da USC vão enfrentar Long Beach State no domingo, mas boa sorte para conseguir uma multa – porque todos já foram arrebatados!

LeBron até afirmou que perder seu próprio jogo do Lakers se caiu na mesma noite que Bronny… felizmente, não caiu.

TMZ contou a história, Bronny sofreu parada cardíaca durante um treino no campus em julho, e acabei passando alguns dias no hospital… e foi limpo no mês passado para voltar à quadra.