Bronny James faz estreia na faculdade pela USC, imita seu pai com bloqueio de perseguição

Bronny James fez sua estreia na faculdade para Sul da Califórnia no domingo, saindo do banco quase cinco meses depois de sofrer uma parada cardíaca e fazer um grande bloqueio.

James jogou seis minutos no primeiro tempo, quando o Troianos liderou por 45-30 no intervalo. Em seu segundo período de três minutos, James fez um grande bloqueio Jadon Jonesque estava correndo para a cesta em um contra-ataque. O Centro Galeno a multidão aplaudiu ruidosamente, com o pai de James, Los Angeles Lakers superstar LeBron James, assistindo ao lado da quadra.

Filho de LeBron James, Bronny, em condição estável após parada cardíaca no treino da USCLAPRESSE

James assistido em uma enterrada por Vincent Iwuchukwu, que também sofreu uma parada cardíaca quando era calouro. Ele voltou a jogar 14 partidas na temporada passada.

James foi recebido na quadra por uma ovação de pé

James entrou no jogo cerca de sete minutos do primeiro tempo, com alguns na torcida em pé e torcendo. Ele errou o primeiro arremesso, uma tentativa de 3 pontos. Momentos antes, ele desviou a bola de um Estado de Long Beach jogador, mas os visitantes recuperaram. A posse terminou em violação do cronômetro de 24 segundos para o Beach. James também conseguiu um rebote.

LeBron James chegou segundos antes do hino nacional, de mãos dadas com a filha de 9 anos, Zhuri, e bateu no traseiro do filho ao passar pelos Trojans que estavam alinhados na quadra para o hino.

O NBA esteve bem representado no jogo. Um dos companheiros de equipe de James é DJ Rodman, filho de Dennis Rodman. A lista do Beach inclui Chayce Polynice, filho do veterano de 15 anos da NBA, Olden Polynice.

James juntou-se a seus companheiros para aquecimentos em quadra 90 minutos antes da partida. Vestindo uma camisa branca da USC e calça de moletom vermelha, ele tirou vários suéteres sob as lentes atentas de uma linha de base repleta de fotógrafos.

Os alunos se alinharam em torno de um lado Centro Louco e por uma rua adjacente esperando para entrar. Embora houvesse lugares vazios na arena de 10.258 lugares, a estreia de James ajudou os Trojans a atrair seu maior público nesta temporada.

Tiago sofreu parada cardíaca no dia 20 de julho durante um treino no Galen Center. Descobriu-se que ele tinha um defeito cardíaco congênito que era tratável.

James foi recentemente liberado por seus médicos e pela equipe médica da USC para participar da prática de contato total. Anteriormente, ele se limitava a malhar sozinho, fazendo musculação, exercícios aeróbicos e tiro.