Bronny James faz estreia na USC, LeBron assiste na quadra

Bronny James acabou de fazer sua estreia no basquete universitário… e seu pai, LeBron teve um lugar na primeira fila para o momento especial.

O jogador de 19 anos da USC entrou na partida de domingo em casa contra o Long Beach State por volta dos 13 minutos do primeiro tempo… e o Galen Center explodiu quando James entrou na quadra.

LeBron filmar Bronny entrando no jogo pela primeira vez é tão saudável🥹 pic.twitter.com/NsfKSwdtss

Claro, a carreira universitária do ex-destaque do Sierra Canyon foi suspensa depois dele sofreu parada cardíaca durante um treino em julho… mas como informamos anteriormente, ele estava dada a luz verde no final da semana passada para finalmente se preparar para os jogos.