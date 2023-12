Brooke Hogan casa-se secretamente com jogador profissional de hóquei em cerimônia privada

Fontes próximas a Brooke disseram ao TMZ… ela se casou com um jogador de hóquei no gelo Steven Oleksy 8 de junho de 2022, em cerimônia privada em Orlando, FL… e também podemos compartilhar a primeira imagem do casal logo após serem declarados marido e mulher.

Brooke está deslumbrante em branco nupcial… saindo do altar de mãos dadas com seu novo marido de terno e botas.

Disseram-nos que eram apenas os dois durante a cerimônia … embora no início deste mês eles tenham tido uma recepção com o lado da família de Steven em Michigan para comemorar.

Steven – um defensor profissional de hóquei no gelo que jogou no Washington Capitals e no Pittsburgh Penguins – entrou no coração de Brooke depois que eles se conheceram por meio de amigos em comum.