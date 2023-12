Brooklynn Prince recebeu um grande pagamento por ‘Cocaine Bear’

Estrela adolescente Príncipe do Brooklyn está subindo na hierarquia de Hollywood … porque descobrimos que ela lucrou com seu recente papel em “Cocaine Bear” com um pagamento de dar água nos olhos.

De acordo com seu contrato de menor, obtido pelo TMZ, a jovem de 13 anos recebeu US$ 65 mil, como salário-base, por seu papel como Dee Dee no filme “vagamente baseado em uma história real” – que é sobre um Urso negro causando estragos depois de tropeçar no estoque de cocaína de um contrabandista na Floresta Nacional de Chattahoochee.