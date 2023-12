Browning e Bengals superaram os Jaguars na noite de segunda-feira; Trevor Lawrence sai com lesão no tornozelo

J.ake Browning arremessou para 354 jardas e um touchdown em seu segundo início de carreira, e o Cincinnati Bengals surpreendeu o Jacksonville Jaguars por 34-31 na prorrogação na noite de segunda-feira.

Browning também correu para marcar na vitória do Bengals (6-6) no “Monday Night Football” pela primeira vez desde 1990, no field goal de 48 jardas de Evan McPherson no extra frame. Este foi chocante e potencialmente caro para os Jaguars (8-4), que perderam o quarterback Trevor Lawrence devido a uma lesão no tornozelo direito no final do quarto período.

O left tackle Walker Little pisou no tornozelo de Lawrence, fazendo-o torcê-lo ao ser demitido. Lawrence tentou se levantar, mas caiu no chão, arrancou o capacete e jogou-o enojado. Ele foi ajudado a sair do campo e entrar no túnel para fazer raios X.

Terminou uma noite estelar para Lawrence, que completou 22 de 29 passes para 259 jardas e dois touchdowns. Ele também correu para marcar.

Browning foi igualmente robusto no lugar do astro Joe Burrow, que assistia e treinava na linha lateral enquanto usava gesso e tipoia. Browning completou 32 de 37 passes e dirigiu a prorrogação que preparou o vencedor de McPherson. McPherson, que jogou colegialmente na vizinha Flórida, acertou uma jarda de 57 jardas na trave na mesma direção no início do jogo.

O reserva de Jacksonville, CJ Beathard, completou 9 de 10 passes para 63 jardas, aliviando Lawrence. Beathard colocou os Jaguars em posição para o field goal de 40 jardas de Brandon McManus faltando 26 segundos para o final do tempo regulamentar.

Ja’Marr Chase conseguiu 11 passes para 149 jardas e um touchdown, um arremesso de 76 jardas no terceiro quarto que impulsionou o Bengals.

Joe Mixon correu 68 jardas e duas pontuações, e o novato Chase Brown adicionou 61 jardas no solo para o pior ataque rápido da liga. Mixon também teve seis recepções para 49 jardas.

Os Bengals tornaram as coisas mais difíceis do que deveriam quando o técnico Zac Taylor convocou uma jogada complicada que se transformou em um desastre no terceiro lugar.

Browning lateralizou para o recebedor Tyler Boyd, que inexplicavelmente arremessou diretamente para passar o rusher Josh Allen. Allen pegou a bola para sua segunda interceptação na carreira. Os Jaguars marcaram quatro jogadas depois, quando Lawrence saltou e esticou a bola além da linha do gol.

Foi a segunda jogada malfeita do Bengals, que também perdeu 7 jardas quando Chase completou um passe duplo para Browning.

Mesmo assim, o Bengals terminou com 491 jardas e acertou 8 de 14 na terceira descida.

Celebração interessante

Os Bengals comemoraram a primeira corrida de TD de Mixon com uma dança coreografada na end zone. Tudo parecia estar indo como planejado até que o lateral-esquerdo Orlando Brown se inclinou para uma câmera de TV e gritou um palavrão. Isso poderia render a Brown uma multa da liga.

Higgins retorna

O recebedor do Bengals, Tee Higgins, terminou com três recepções para 36 jardas em seu primeiro jogo em um mês. Higgins perdeu os últimos três jogos – todos com derrotas – devido a uma lesão no tendão da coxa. Higgins tem 30 recepções para 364 jardas e dois touchdowns em um ano de contrato. Ele considerou essa lesão a pior desde sua temporada de estreia.

Taylor Pro Bowl

Zac Taylor empatou com o irmão mais novo Press na classificação “Taylor Bro Bowl”.

Seu pai, o ex-assistente técnico do Kansas State, Sherwood Taylor, guarda um troféu na casa de sua família em Norman, Oklahoma, com os resultados de cada confronto direto entre seus filhos. Press, coordenador ofensivo de Jacksonville, venceu dois dos últimos três encontros.

A série de todos os tempos agora é 2-2-1.

Relatório de lesão

Jacksonville perdeu o recebedor Christian Kirk (virilha) em sua primeira jogada ofensiva. Ele pegou um passe de 26 jardas e ficou no chão por alguns minutos antes de caminhar cautelosamente para o vestiário. Ele não voltou. O cornerback Tre Herndon (concussão) também foi descartado no intervalo.

O defensivo Foley Fatukasi (tornozelo), o safety Andre Cisco (ombro) e o left tackle Walker Little (músculo posterior da coxa) também perderam tempo.

A seguir

Bengals: Recebe Indianápolis (7-5) no domingo.

Jaguars: Em Cleveland (7-5) no domingo.