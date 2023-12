Browns quebra seqüência de duas derrotas consecutivas com grande vitória em casa contra Jaguars

Joe Flacco arremessou para 311 jardas e três touchdowns em sua estreia em casa pelo Clevelande os Browns sobreviveram a um comício tardio de Trevor Lawrence e do Jacksonville Jaguars por um 31-27 vencer domingo.

O homem de 38 anos Flacoque só foi assinado há três semanas pelo Marrons (8-5), apresentou o tipo de desempenho que tinha quase anualmente como visitante de Baltimore. Flaco foi 26 de 45 e melhorou para 10-2 como titular em Cleveland.

Lourenço jogou apesar de torcer o tornozelo direito Segunda-feira noite. Ele lançou três interceptações, o melhor da temporada, antes de trazer o Jaguares (8-5) no quarto período.

Sua terceira passagem de TD – para Evan Engram faltando 1:33 para o fim – puxou o Jaguares dentro de quatro pontos. ClevelandMyles Garrett então demitido Lourenço na conversão de 2 pontos, e o Marrons recuperou um chute lateral para fechar.

Flaco lançou dois passes TD no primeiro tempo para o tight end David Njoku e completou uma jarda de 41 jardas para wide receiver David Bell no quarto trimestre, quando Jaguares apostou com uma blitz total na quarta descida.

O Marrons foram forçados a jogar quatro QBs devido a lesões e estão colocando suas esperanças nos playoffs em Flacco’s mãos. Ele liderará a campanha.

O Jaguares sofreu a segunda derrota em seis dias, apesar de ter Lourenço. O quarterback não entrou em jogo cedo e finalizou 28 de 50 para 257 jardas.

Lourenço ficou sem um de seus principais recebedores depois Cristiano Kirk foi colocado na reserva para feridos no início desta semana.

Jacksonville é atingido em ambos os lados da bola enquanto o primeiro colocado Jaguars, que perdeu pela primeira vez em sete jogos fora de casa, tenta segurar Houston e Indianápolis no AFC Sul.

Os Texans e Colts perderam Domingo.

Martin Emerson teve duas escolhas contra Lourençoque errou na quarta descida faltando 3:30 para o fim.

O Marrons então assumiu uma vantagem de 31-21 quando Dustin Hopkins chutou um field goal de 55 jardas faltando 3:10 para o fim.

Marrons treinador Kevin Stefanski nunca anunciou seu quarterback titular, preferindo manter o Jaguares no escuro.

Flacco não perdeu tempo mostrando porque era a escolha óbvia em vez do novato Dorian Thompson-Robinsoncompletando 4 de 4 passes para 66 jardas como o Marrons entrou em campo para assumir a vantagem de 7-0.

Cleveland trouxe seu pacote “pesado” na terceira para 1 no Jaguares 34. Flacco fingiu uma transferência que enganou Jacksonville defesa como Vamos foi deixado descoberto no lado esquerdo para um touchdown de 34 jardas.

Flacco’s a segunda passagem do TD foi igualmente fácil. Vamos não foi inicialmente atendido após o snap, recebeu um passe pelo meio, quebrou um tackle dentro da linha de 10 jardas e marcou. É o primeiro jogo multi-TD de Njoku carreira.

Jacksonville a defesa deu uma reviravolta para marcar o único placar dos Jaguars no primeiro tempo como segurança Andrew Wingard despojado Amari Cooper após um ganho de 19 jardas.

Duas peças depois, Lourenço conectado com Engrama para um caça-tanques de 10 jardas para puxar os Jaguars em 14-7.

Lourenço não parecia ter problemas no tornozelo, mas não foi muito preciso, completando 11 dos 22 passes para 100 jardas no primeiro tempo.