Bruce Willis passando por momentos difíceis enquanto Demi Moore se move ao lado dele até o final

Demi Moore não está disposta a deixar o ex-marido sozinho, especialmente durante este período desafiador de sua vida. Bruce Willis‘A saúde piorou cada vez mais com o passar dos dias em meio ao diagnóstico de demência frontotemporal. Um relatório recente confirma que sua ex-mulher decidiu se mudar ao lado de sua casa com toda a família para ajudar o amor de sua vida.

Demi Moore supostamente se muda para perto da casa de Bruce Willis

De acordo com os maiores veículos de notícias de entretenimento, foi revelado que a atriz Demi Moore decidiu se mudar para o lado Bruce Willis‘ lar. Eles também afirmam que isso ocorreu repentinamente para tornar os momentos finais de seu ex-marido nesta terra os mais tranquilos possíveis. Eles também relatam que Demi Moore decidiu ficar ao lado do ex-marido até o fim da vida dele.

Qualquer diagnóstico de demência é impossível de curar, mas aquele Bruce Willis sofre é um dos mais graves. A demência frontotemporal ataca os lobos frontal e temporal do cérebro humano e a principal consequência é que ataca as capacidades de linguagem do paciente, sua memória e afeta também a personalidade.

Demi Moore e Bruce Willis foram casados ​​​​de 1987 a 1998, até anunciarem o divórcio. Durante esse período, eles tiveram três filhas que agora são adultas. Eles nunca revelaram o motivo da separação, mas ainda mantiveram contato ao longo dos anos. Agora que Bruce sofre desta doença, as poucas lembranças que ele guarda são as de seus melhores dias ao lado de Demi Moore.