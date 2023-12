Bryce Mitchell divulga comunicado após derrota assustadora por nocaute no UFC 296

Bryce Mitchell não está deixando que uma das derrotas por nocaute mais brutais do ano o derrube.

O desafiante peso-pena deixou os espectadores que assistiam ao UFC 296 horrorizados depois de ser nocauteado por Josh Emmett na abertura do card principal de sábado. Mitchell permaneceu na tela por vários segundos depois de absorver uma mão direita monstruosa de Emmett e em um ponto entrou em convulsões. Ele finalmente se levantou e conseguiu sair do octógono em pé.

Mais tarde naquela noite, Mitchell divulgou uma declaração em vídeo nas redes sociais para que todos soubessem que ele estava bem.

“Quero que todos saibam que estou bem”, disse Mitchell. “Quero agradecer muito a todos por assistirem e fui muito abençoado neste fim de semana. Não posso reclamar de nada e realmente onde errei foi uma péssima estratégia.

“Então minha estratégia foi seguir o jab, fazer minhas leituras, trabalhar meus pés, meio que sentar do lado de fora, mas isso me colocou onde não estou colocando aquela pressão para frente que eu realmente gosto de colocar e também me fez pareça tímido. Não é assim que eu luto. Eu luto de forma muito agressiva e por isso encorajo qualquer pessoa que tenha uma briga na vida – não apenas uma briga, estou falando de qualquer tipo de luta, seja agressivo e ataque. Porque pelo menos se você cair e perder aquela batalha, você saberá que lutou e seguiu em frente. Então, apenas uma estratégia ruim minha esta noite.

Mitchell, conhecido por seu estilo de luta agressivo, teve pouco tempo para mostrar o que podia fazer, pois foi pego pelo punho final de Emmett menos de dois minutos após o início do round. Foi a primeira derrota por nocaute da carreira de Mitchell.

Não ajudou Mitchell o fato de ele ter aceitado o cartão amarelo do UFC 296 com apenas 10 dias de antecedência, após a adversária originalmente agendada de Emmett, Giga Chikadze, ter desistido devido a uma lesão na virilha. Isso deixou Mitchell com pouco tempo para se preparar para o contundente Emmett.

“Nossa, Josh bate forte e ele fica tão baixo quando acerta aquele overhand certo que é difícil acertá-lo com qualquer coisa”, disse Mitchell. “O que posso dizer? Eu poderia ter feito melhor, mas obviamente não fiz.

“Tenho muita sorte de viver a vida que vivo. Eu tenho uma esposa por causa desse esporte. Eu e minha esposa nunca teríamos nos conhecido se não fosse por esse esporte. Tenho um filho vindo por causa desse esporte. Eu tenho uma casa por causa desse esporte. Tenho uma fazenda por causa desse esporte. Eu não trocaria isso por nada e não há nada que possa me derrubar. Recuso-me a deixar a negatividade me controlar e só queria dizer a vocês que amo vocês.”

Mitchell já perdeu duas de suas últimas três lutas depois de iniciar sua carreira profissional com 15 lutas profissionais consecutivas, incluindo uma vitória sobre Edson Barboza que o impulsionou no ranking. Embora sua última derrota seja sem dúvida a mais devastadora, o nativo do Arkansas mantém as coisas em perspectiva.

“Poderia ter sido muito pior”, disse Mitchell. “Quando eu estava naquele hospital, fui atropelado por pessoas sem pernas, sem braços, com a cara toda bagunçada, com a cara virada de lado como se o cara tivesse sofrido um acidente de carro, então não posso reclamar de nada. Estou muito feliz por estar aqui e com saúde, amo todos vocês e agradeço.”