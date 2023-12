Bryce Mitchell enfrenta Josh Emmett no UFC 296

Bryce Mitchell fará uma última luta antes do final do ano.

O nativo do Arkansas substituiu o lesionado Giga Chikadze em uma luta de peso pena contra Josh Emmett em 16 de dezembro no UFC 296. O UFC anunciou a mudança na noite de quarta-feira após um relatório inicial do usuário X MagicM_MMABets.

Chikadze foi forçado a desistir da luta no início desta semana depois de sofrer uma ruptura na virilha durante um treino. Chikadze postou um vídeo nas redes sociais do momento em que ele se machucou.

Mitchell, 29 anos, agora entra na luta do pay-per-view com menos de duas semanas de antecedência. Um lutador sufocante, “Thug Nasty” venceu sete de suas oito partidas no UFC, derrotando nomes como Edson Barboza, Andre Fili, Charles Rosa e, mais recentemente, Dan Ige. Mitchell (16-1) é atualmente o 12º colocado no ranking peso pena do MMA Fighting no mundo.

Emmett, 38 anos, busca quebrar a primeira seqüência de derrotas de sua carreira no MMA depois de sofrer derrotas consecutivas para Yair Rodriguez e Ilia Topuria, o primeiro dos quais disputou o título interino dos penas do UFC. Antes de seus recentes reveses, Emmett (18-4) conquistou cinco vitórias consecutivas sobre Calvin Kattar, Ige, Shane Burgos, Mirsad Bektic e Michael Johnson. Ele é o 8º colocado no ranking peso pena do MMA Fighting no mundo.

O UFC 296 acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O evento é encabeçado por duas lutas pelo título, Leon Edwards x Colby Covington e Alexandre Pantoja x Brandon Royval.