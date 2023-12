Bryce Young registra a segunda vitória na NFL enquanto Carolina dá uma chave na ‘corrida’ da NFC South

Eddy Pineiro chutou um field goal de 23 jardas quando o tempo expirou e o Carolina Panthers derrotou o Atlanta por 9 a 7 em uma chuva constante no domingo, desferindo um grande golpe nas esperanças de playoff dos Falcons.

Atlanta (6-8) entrou no jogo empatado com New Orleans e Tampa Bay pelo primeiro lugar na NFC South, mas agora precisa de ajuda para entrar na pós-temporada depois que Saints e Buccaneers venceram e melhoraram para 7-7.

Bryce Young arremessou 167 jardas em sua segunda vitória na NFL e Chuba Hubbard correu 87 jardas para Carolina (2-12), o que quebrou uma seqüência de seis derrotas consecutivas.

Os Falcons lideravam por 7-6 e buscavam mais pontos quando Desmond Ridder entrou no trânsito e foi interceptado no Carolina 5 pelo safety Xavier Woods. Young, que lutou a tarde toda, liderou os Panteras em uma corrida de 17 jogadas e 90 jardas que tirou todas as 7h35 do cronômetro.

Na última investida, o técnico interino Chris Tabor aproveitou a chance quando os Panthers chegaram ao Atlanta 2 ao fazer Young dar uma joelhada em três jogadas consecutivas antes de mandar Pineiro para o campo com :01 no relógio.

Ridder terminou 12 de 22 para 152 jardas com um touchdown e uma escolha. Bijan Robinson também teve uma rotatividade cara para Atlanta no segundo tempo.

O interesse pelos Panteras desapareceu há muito tempo, e os ingressos eram vendidos por US$ 4 em sites de revenda na Internet antes do jogo, devido ao mau tempo.

Os Falcons quebraram um empate sem gols no segundo quarto, quando Ridder acertou Jonnu Smith para uma recepção de 56 jardas, estabelecendo um passe de pá de 2 jardas para Cordarrelle Patterson.

Carolina teve a chance de empatar no final do primeiro tempo, mas a campanha terminou na zona vermelha com Young levando seu 50º sack da temporada. Os Panteras foram forçados a se contentar com o field goal de 34 jardas de Pineiro, marcando o quinto jogo consecutivo em que marcaram apenas três pontos no primeiro tempo.

No final do terceiro quarto, Troy Hill tirou a bola de Robinson e Brian Burns se recuperou no Falcons 24. Mas o normalmente seguro Adam Thielen lançou um suposto passe para touchdown e os Panteras tiveram que se contentar com o field goal de 25 jardas de Pineiro, reduzindo a vantagem para 7-6.

Lesões

Panteras: o cornerback Donte Jackson deixou o jogo no início do quarto período com uma lesão nas costas após desarmar Drake London.

A seguir

Falcons: Host Colts no domingo.

Panteras: Host Packers no domingo.