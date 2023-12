Buccaneers WR Mike Evans estende incrível recorde da NFL para se juntar a Jerry Rice

Bucaneiros de Tampa Bay receptor amplo Mike Evans pegou um touchdown de 75 jardas durante a vitória do time sobre o Carolina Panteras no domingo no Raymond James Stadium para se juntar ao lendário Arroz Jerry como os únicos jogadores NFL história para reunir 10 temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas.

Evans, de 30 anos, terminou a disputa com sete recepções para 162 jardas, aumentando seu total na temporada para 61 recepções para 1.012 jardas e 10 touchdowns.

Encontro surreal de Mike Evans: árbitros pedem autógrafos após o jogo@TomPelissero

Rice, 61 anos, estabeleceu o recorde da liga de 11 temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas de 1986 a 1996 enquanto jogava pelo São Francisco 49ers.

Evans, no entanto, alcançou o marco em suas primeiras 10 temporadas na liga (2014-2023). O recorde de Rice começou em seu segundo ano na NFL.

Mike Evans pode bater o recorde de Jerry Rice

Acumular 1.000 jardas em uma única temporada é extremamente raro na NFL, então fazer isso por 10 anos consecutivos faz de Evans um dos melhores WRs da história.

Se mantiver o ritmo nas próximas duas temporadas, o que parece altamente possível, Evans deixaria Rice no espelho retrovisor e se tornaria o recebedor mais consistente de todos os tempos.

O desempenho de Evans na temporada de 2023 da NFL colocou os Buccaneers em segundo lugar NFC Sul com um recorde de 5-7.