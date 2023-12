Bucks é honesto sobre as chances do Pacers de vencer o torneio da temporada… e além

Aé o Pacers de Indiana sério? Os homens de Rick Carlisle são verdadeiros candidatos no Conferência Leste? Isso é o que perguntamos a três membros do Milwaukee Bucks depois de serem nocauteados por eles por 128-129 nas semifinais do torneio da temporada.

Nacho Garcia

Bobby PortisCameron Payne e Khris Middleton nos deram suas respostas honestas após a dolorosa derrota na Final Four da primeira Copa da NBA.

Khris Middleton: “Os Pacers estão chegando lá”

A estrela do Bucks gosta do que está vendo no Pacers de Indiana. “Quero dizer, os Pacers venceram a nós e ao Boston Celtics. Não sei sobre Philly até agora, mas eles venceram muitos dos chamados candidatos. Você vê eles ganhando confiança e você pode ver isso com essas duas últimas vitórias que conseguiram”, disse Middleton.

Bobby Portis: “Eu não iria tão longe…”

Enquanto isso, companheiro de frente Bobby Portis é um pouco mais cético em relação às chances dos Pacers no atual campeonato da NBA: “Eu não iria tão longe e diria tudo isso, mas você tem que respeitar a todos se entrar na quadra. Não sei como eles vão operar em uma série de sete jogos versus eliminação em um jogo”.

Portis então suavizou sua postura ao falar: “Não quero minimizá-los. Eles são um grande time de basquete, um grande time em ascensão. da luta”.

Cameron Payne: “Neste momento os Pacers são muito bons”

Enquanto isso, guarda Cameron Payne disse a MARCA que ele acha que o Pacers de Indiana são concorrentes no Leste: “Eles estão na final da copa agora, então você tem que admitir isso. Honestamente, sinto que é um mistério para todos os times agora, sinto que ainda falta muita temporada e acho que todo mundo ainda tem um lindo boa oportunidade”.

Para Payne, trata-se de esperar até o intervalo do All-Star para tomar essa decisão: “Eu sinto que as equipes são realmente muito boas em todos os aspectos, você sabe. veja como isso se desenrola e veja o que as equipes estão começando a fazer. Mas neste momento os Pacers estão fazendo um bom trabalho. Eles são muito bons”.