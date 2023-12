Buddy Hield mostra como os jogadores da NBA são absurdamente bons com uma clínica de tiro sem esforço nos treinos

EUSe você já se sentiu como um NBA jogador não é muito bom, às vezes basta observá-los durante o treino para perceber como eles fazem coisas como arremessar o basquete sem esforço.

Amigo Hield não é considerado uma estrela, mas é um jogador sólido que tem sido um impressionante arremessador de três pontos desde que entrou na liga em 2016. Durante o jogo de sexta-feira Pacers de Indiana prática, Hield foi derrubando tiros de perímetro à vontadeindiferentemente.

Buddy Hield derruba 3 após 3 no treinoNacho Garcia

Buddy Hield é um atirador de elite

Ele estava fazendo isso enquanto havia distrações ao seu redor, e ele até mudou da ala para a linha de base e continuou fazendo cócegas no barbante.

Agora, não é Stephen Curry acertando mais de 100 arremessos de três pontos consecutivos na linha de base, mas ainda mostra que mesmo os jogadores de RPG são mortais quando se trata de colocar a bola na rede. E Hield certamente pode fazer isso, principalmente no centro da cidade.

Escudo caiu 21 pontosincluindo quatro cestas de três pontos, na vitória dos Pacers nas quartas de final sobre o celtas de Boston no Torneio da temporada da NBA. Ele teve um papel menor nas semifinais, mas contará com tiro e defesa na final no sábado.

