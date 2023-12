Bullguer ABRE VAGAS para Ajudante, Gerente, Auxiliar e mais!

A Bullguer, famosa marca de hambúrgueres que conta com hoje com cerca de 30 lojas em funcionamento no Brasil, está recrutando novas pessoas para compor o seu grupo. Desse modo, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas:

Atendente de Restaurante – São Paulo – SP – Efetivo;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP -Atendente / Recepção / Garçom: Preparar alimentos, lanches e sobremesas, operando equipamentos apropriados, dentro dos padrões de qualidade e segurança pré-definidos pelo Bullguer;

Auxiliar de Cozinha – Osasco – SP – Cozinha;

Gerente de Loja – São José dos Campos – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Ajudante de Cozinha II – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Operador (a) de Atendimento – Paulista e Paraíso – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Sub Gerente – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria: Controlar toda rotina do restaurante, desde a abertura ou atendimento e fechamento das operações. Acompanhar os processos , intervir na solução de problemas, seja na cozinha e/ou no atendimento de clientes no balcão, mesas e caixas. Avaliar a qualidade de preparo e montagem de produtos e o índice de satisfação do cliente;

Operador (a) de Loja – Niterói – RJ – Gastronomia;

Auxiliar de Loja – Santo André – SP – Cozinha;

Operador (a) de Estoque – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Cozinha – Campinas – SP – Cozinha.

Mais sobre a Bullguer

Falando mais sobre a Bullguer, é válido ressaltar que o seu sucesso de crítica é confirmado pelo público: por mês, são atendidos 137 mil clientes e vendidos mais de 186 mil hambúrgueres – batendo 2,3 milhões de sanduíches por ano –, o que impulsionou a rápida expansão do Bullguer, mantendo seu padrão de qualidade.

Dito isso, com 30 unidades em funcionamento em São Paulo capital, interior, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Belo Horizonte, Brasília, Santos e Portugal, o Bullguer é resultado da sociedade de três jovens empreendedores.

Além disso, em 2015, a marca recebeu o prêmio como melhor “Bom e Barato” pela Veja São Paulo Comer e Beber e foi primeira no ranking do hambúrguer da Viagem e Turismo. A marca também venceu o Prêmio Infood de Gastronomia na categoria ‘Melhor Negócio Gastronômico’ em 2017.

Consulte como se candidatar em uma das vagas

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



