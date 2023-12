C6 Bank vai sortear 1 milhão de pontos; Veja como participar

O C6 Bank é um banco digital brasileiro conhecido por sua isenção de taxas em serviços básicos, além de diversos produtos inovadores e soluções para seus clientes. Recentemente, a instituição financeira anunciou que irá realizar um sorteio de 1 milhão de pontos TudoAzul, o programa de fidelidade da companhia aérea Azul.

Para participar, é necessário que o cliente do C6 Bank atinja o nível VIP do C6 Experience ainda neste mês de dezembro. Confira a seguir o passo a passo:

Primeiro, é necessário realizar um cadastro no C6 Experience e no programa TudoAzul, caso ainda não possua;

Em seguida, atinja o nível VIP do C6 Experience até o dia 31 de dezembro;

Acesse a página do sorteio através deste link;

Por fim, faça um cadastro no sorteio, informando o CPF.

Com isso, o cliente do C6 Bank já estará concorrendo ao prêmio de 1 milhão de pontos no programa TudoAzul. Cada mil milhas TudoAzul possuem um valor de mercado entre R$ 17,00 e R$ 21,5, ou seja, o prêmio de 1 milhão de pontos equivale a um valor entre R$ 17 mil e R$ 21,5 mil. Veja a seguir como atingir o nível VIP do C6 Experience.

Nível VIP do C6 Experience

O C6 Experience é um programa de recompensas do C6 Bank, no qual é possível receber benefícios ao utilizar produtos e serviços do banco digital, estando disponível para todos os correntistas pessoa física.

Este programa do C6 Bank possui níveis, com a possibilidade de subir a um nível superior através da finalização de missões, as quais fornecem medalhas aos clientes. Sendo assim, quanto maior a quantidade de desafios completos, maior a chance de subir de posição e ganhar recompensas.

O C6 Experience possui três níveis, cada um com uma quantidade específica de medalhas que devem ser conquistadas. O nível VIP é o mais alto, exigindo a maior quantidade de medalhas para ser atingido. Confira a seguir os níveis:



Nível 1: 3 medalhas necessárias;

Nível 2: 5 medalhas necessárias;

Nível VIP: 7 medalhas necessárias.

Confira a seguir quais são os desafios do C6 Bank que fornecem as medalhas para os clientes:

Inscreva-se no C6 Experience;

Solicite a portabilidade do seu salário para o C6 Bank;

Registre seu celular e CPF como chaves Pix;

Efetue compras com seu cartão de crédito do C6 Bank até atingir a meta estabelecida;

até atingir a meta estabelecida; Invista o montante designado através do aplicativo C6 Invest dentro do prazo determinado;

Realize no mínimo 2 compras na C6 Store;

Configure o débito automático para as contas listadas em seu aplicativo;

Utilize o serviço C6 Tag ao menos uma vez em pedágios ou estacionamentos;

Efetue no mínimo 3 recargas com o valor mínimo de R$ 20;

Realize uma transferência de pelo menos US$ 100 ou €100 para sua Conta Global; e

Convite seus amigos a abrir uma conta C6 Bank.

C6 Bank traz péssima notícia

Apesar desta promoção envolvendo os pontos do programa TudoAzul, recentemente o C6 Bank trouxe uma péssima notícia para os clientes que desejam transferir os pontos Átomos do banco digital para a Livelo.

Isso porque o C6 Bank aumentou, sem aviso prévio, a quantidade mínima de Átomos que podem ser transferidos para a Livelo. Anteriormente, a quantia mínima era de 5.000 Átomos, e agora passou para 20 mil pontos do programa do C6 Bank, ou seja, o valor mínimo foi quadruplicado.