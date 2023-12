Cabana dos Correios do Papai Noel na Finlândia agora no Airbnb, ganhe a chance de ficar

Há uma oportunidade de dormir na “cabana” do Papai Noel este ano – com a morada festiva agora listada no Airbnb gratuitamente… se você tiver sorte o suficiente para ganhar, claro.

Os hóspedes podem arregaçar as mangas como elfos novatos para ajudar com as 30.000 cartas diárias nos Correios do Papai Noel… tudo no confortável conforto de Rovaniemi, na Finlândia – a suposta cidade natal do próprio homem alegre.

Para uma experiência verdadeiramente envolvente, os hóspedes receberão um curso intensivo de ‘elfo’ ministrado pelo Chefe Elfo e pelo Anfitrião Kátia … trabalhando nas cartas para fazer referência cruzada com a lista de travessuras e gentilezas do Papai Noel.

Outras tarefas festivas incluem carimbar o poste com o carimbo especial do Círculo Polar Ártico antes de ir para o Papai Noel – mas nem tudo é um trabalho árduo, pois serão muitos elfos, refeições tradicionais finlandesas, uma atividade de snowmobile, uma viagem para a aurora boreal e em forma finlandesa adequada… uma sauna.

Basicamente, Katja, chefe dos elfos e anfitriã do Airbnb, diz que os elfos têm “trabalhando sem parar” para transformar a Cabana do Papai Noel em um país mágico das maravilhas do inverno para os visitantes.

Para aproveitar a temporada de férias no Círculo Polar Ártico, o anúncio estará disponível para reserva em Airbnb na segunda-feira, 11 de dezembro. Isso é como um sorteio, então qualquer pessoa pode participar e ter a chance de aproveitar essa doce viagem.

A encantadora estadia de 3 noites acontecerá de 18 a 21 de dezembro… bem a tempo para as férias.