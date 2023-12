Cacau Show OFERECE mais de 100 VAGAS em todo o país!

A Cacau Show, empresa que é a maior rede de chocolates finos do mundo, que está presente em quase todos os estados brasileiros e conta com mais de 3,5 lojas, está contratando novas pessoas para preencher o seu grupo. Posto isso, antes de falar mais sobre, conheça a lista de vagas abertas:

Gerente de Loja – Vendas Diretas – Jr. – São Paulo – SP – Venda Externa;

Representante de Venda Direta – São Paulo – SP – Venda Externa;

Operador (a) de Loja – Canivete – Linhares – ES – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – São José do Rio Preto – SP – Lojas / Shopping;

Nutricionista – Campos do Jordão – SP – Enfermagem;

Operador (a) de Loja – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Jardim Paulistano – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Lago Norte – DF – Lojas / Shopping;

Líder de Loja – Hiper Itapevi – Itapevi – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Cafeteria – Ribeirão Preto – SP – Lanchonete, Cafeteria;

Gerente de Loja – Pouso Alegre – MG – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Norteshopping – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Limpeza – Curitiba – PR – Limpeza.

Mais sobre a Cacau Show

Falando com mais detalhes sobre uma das mais consolidadas redes de chocolates do país, podemos frisar que a Cacau Show foi a primeira marca a oferecer trufas de qualidade a um preço democrático, sem falar que busca ser melhor a cada dia, com foco e atenção aos detalhes, antecipando-se às necessidades e enxergando inovação em tudo.

De lá para cá, se tornou a empresa líder no segmento de chocolates finos do mundo, com mais de duas mil lojas espalhadas pelo Brasil. Ao todo, são mais de 12 mil empregados, além de 55 mil revendedores.

Por fim, acredita na proximidade como forma de estabelecer relações verdadeiras e duradouras com os consumidores. Inova porque está em sua essência fazer diferente, se arriscar e sempre criar o novo. Não à toa, todos são tratados com igualdade, independentemente de gênero, raça, idade, origem ou orientação, sendo o processo baseado em meritocracia.

Veja quais são os benefícios

Assistência médica;

Bônus por resultado;

Comissões;

Seguro de Vida;

Vale-alimentação;

Assistência odontológica;

Vale-transporte.



Você também pode gostar:

O que é preciso para se candidatar?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Cacau Show, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o NC!