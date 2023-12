CADASTRO ÚNICO 2024: Inscrições abertas para todos os benefícios do Governo

CadÚnico ou Cadastro Único é uma ferramenta crucial para a população de baixa renda no Brasil. Este registro abrangente permite que o governo federal identifique e atenda às famílias mais vulneráveis. Neste guia, você aprenderá tudo sobre a inscrição 2024, como fazê-la e os benefícios associados.

O que é Cadastro Único?

O Cadastro Único é, essencialmente, um mapeamento das famílias de baixa renda no Brasil. Ele fornece ao governo informações valiosas sobre onde essas famílias estão localizadas, quais são suas dificuldades e o que é necessário para melhorar suas condições de vida.

Quem pode se inscrever no CadÚnico 2024?

A inscrição no CadÚnico 2024 é destinada a quem vive em situação de pobreza ou vulnerabilidade social. Isso inclui:

Famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa; Famílias com renda acima desse valor, mas que enfrentam circunstâncias específicas.

Como fazer a inscrição no Cadastro Único?

A inscrição no Cadastro Único deve ser feita presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Siga os passos abaixo para se inscrever:

Vá até a unidade mais próxima do CRAS; Solicite sua inscrição no CadÚnico; Forneça seus dados pessoais; Responda ao questionário socioeconômico.



Você também pode gostar:

Documentos necessários para inscrição

Para se inscrever no CadÚnico, você precisará dos seguintes documentos:

Documento com foto;

CPF;

Comprovante de residência;

Documento de identificação dos membros da família.

Benefícios do Cadastro Único 2024

Ao se inscrever no Cadastro Único 2024, sua família estará apta a ser selecionada para vários programas do governo federal. Alguns desses programas incluem:

Água para todos; Bolsa Família; Benefício de Prestação Continuada (BPC); Bolsa estiagem; Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental; Carta Social; Vale Gás; Carteira do Idoso; Minha Casa, Minha Vida; Crédito Instalação; Isenção de taxas em Concursos Públicos; Passe Livre para pessoas com deficiência; Pro Jovem Adolescente; Programa Brasil Alfabetizado; Programa Brasil Carinhoso; Programa de Cisternas; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (Fomento); Programa Nacional de Crédito Fundiário; Programa Nacional de Reforma Agrária; Tarifa Social de Energia Elétrica; Telefone Popular.

Cadastro Único e o Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos programas mais conhecidos associados ao Cadastro Único. No entanto, é importante ressaltar que a inscrição no CadÚnico não garante acesso automático ao Bolsa Família. A inclusão no programa depende da disponibilidade orçamentária.

Cadastro Único para populações afastadas

O Cadastro Único também tem um recurso chamado “busca ativa”, que permite a pessoas de áreas mais remotas se inscreverem. Funcionários do CRAS visitam áreas sem acesso ao atendimento presencial, como zonas rurais, comunidades ribeirinhas, favelas, entre outros, para realizar inscrições.

O NIS (Número de Identificação Social)

Após a inscrição no CadÚnico, cada membro da família receberá um NIS. Este número serve como uma forma de identificação para cada pessoa.

Atualização dos dados no Cadastro Único

É importante manter seus dados atualizados no Cadastro Único. Para fazer isso, você pode visitar a unidade CRAS mais próxima e solicitar a atualização dos seus dados.

Inscrição no Cadastro Único durante a pandemia

Devido à pandemia de COVID-19, muitas agências CRAS optaram por agendar atendimentos e dividir os serviços para garantir a segurança de todos. Portanto, é recomendável verificar se é necessário agendar sua visita antes de ir ao CRAS.

Cadastro Único para indivíduos que vivem sozinhos

Indivíduos que vivem sozinhos também podem se inscrever no Cadastro Único. No entanto, eles podem não ter a maior prioridade na recepção de benefícios.

A inscrição no CadÚnico é aberta o ano todo

Não é necessário esperar o início de um novo ano para se inscrever no CadÚnico. As inscrições estão abertas durante todo o ano, então não hesite em se inscrever o quanto antes.

Em resumo, o Cadastro Único é uma ferramenta vital para ajudar as famílias de baixa renda no Brasil a acessar vários benefícios do governo. Se você se enquadra nos critérios, não deixe de se inscrever e aproveitar os benefícios que estão disponíveis para você e sua família.