Cadastro Único: Veja lista de benefícios garantidos para o ano de 2024

O Governo Federal criou o Cadastro Único para reunir os dados dos beneficiários dos programas sociais do Brasil. Quando um cidadão é incluído nesse cadastro, ele passa a fazer parte da lista de pessoas contempladas se atender aos critérios dos benefícios existentes.

Em 2024, o Cadastro Único continuará desempenhando seu papel como repositório de informações. Através dele, o Governo Federal identifica e seleciona as famílias elegíveis para seus programas sociais.

Como participar?

Para participar, o cidadão deve se inscrever no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Durante o processo de inscrição, é imprescindível apresentar documentos de identificação com foto de todos os membros da família, CPF e comprovante de residência. Dependendo do programa, poderá ser exigido também a apresentação de comprovante do estado civil, vacinação, entre outros.

Confira abaixo alguns dos programas inclusos no Cadastro Único para 2024:

1- Bolsa Família: Garante um pagamento mensal mínimo de R$ 600 para famílias em situação de vulnerabilidade social ou econômica;

2- Benefício Variável Familiar Nutriz: Aumenta em R$ 50 o pagamento por cada membro da família com até seis meses de idade;

3- Benefício de Renda de Cidadania: Oferece um adicional de R$ 142 por pessoa da família;

4- Benefício Complementar: Assegura que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600;

5- Benefício Primeira Infância: Acrescenta R$ 150 por criança de até sete anos pertencente à família;

6- Vale Gás: Realiza o pagamento do valor médio nacional de um botijão de gás de 13 kg, liberado a cada dois meses;

7- BPC: Garante o pagamento de um salário mínimo para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil.

Quem tem direito ao Cadastro Único em 2024?

Consulte sua inscrição e assegure seus benefícios. Os critérios de elegibilidade para o Cadastro Único em 2024 permanecem os mesmos:



– Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (equivalente a R$ 660,00 em 2023).

– Possuir renda familiar mensal total de até três salários mínimos (correspondente a R$ 3.960,00 em 2023).

– Ter renda superior a três salários mínimos, desde que a inclusão esteja relacionada à participação em programas sociais nos três níveis do governo.

Indivíduos que vivem sozinhos também podem se inscrever no Cadastro Único. No entanto, é crucial notar que os dados fornecidos serão sujeitos a uma verificação.

Quais são os programas sociais acessíveis através do Cadastro Único?

Famílias inscritas no Cadastro Único têm acesso a uma variedade de programas sociais. Entre os mais conhecidos estão: Auxílio Gás, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Minha Casa Minha Vida, Passe Livre para pessoas com deficiência, Tarifa Social de Energia Elétrica e Telefone Popular, entre outros.

Como se cadastrar no Cadastro Único em 2024?

Acima de tudo, para se inscrever no Cadastro Único, é preciso realizar o procedimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Para isso, é requerida a apresentação de pelo menos um dos documentos listados para cada membro da família, juntamente com um comprovante de residência dos últimos três meses.

Contudo, é importante ressaltar que o cadastro inclui todos os indivíduos que vivem na mesma residência.

Por que manter o Cadastro Único atualizado é importante?

Além disso de fazer o cadastro, manter as informações atualizadas é crucial. Mudanças de endereço, emprego, escola, variações na renda, nascimento ou óbito de um novo membro da família são motivos para atualizar os dados no Cadastro Único. Do contrário, os benefícios podem sofrer interrupção.

Portanto, você pode realizar essa atualização no CRAS, apresentando os documentos de todos os membros da família, junto com o comprovante de residência atualizado. Se desejar confirmar os dados cadastrados, utilize o site do Cadastro Único ou o aplicativo por meio da conta gov.br.