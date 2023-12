CADÚNICO 2024: Veja como se cadastrar e quais documentos são necessários

O Cadastro Único (também conhecido como CadÚnico) é uma ferramenta indispensável para famílias de baixa renda no Brasil, dando acesso a diversas políticas públicas importantes. Com mais de 43,5 milhões de famílias brasileiras registradas, o CadÚnico 2024 é uma oportunidade que você não deve perder. Neste artigo, explicaremos como se registrar e quais documentos são necessários.

Entendendo o CadÚnico 2024

O CadÚnico reúne informações vitais sobre as famílias de baixa renda no Brasil, cobrindo áreas como emprego, renda, educação e moradia. É um pré-requisito para a adesão a programas sociais, ajudando o governo federal a identificar e mapear famílias em situações de pobreza e necessidade.

Requisitos para a Inscrição

Para se inscrever no CadÚnico 2024, você precisa atender a certos critérios de renda familiar. Uma renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 660,00), uma renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.960,00) ou renda acima de três salários mínimos, mas que esteja vinculada à inclusão em programas sociais em todas as três esferas do governo. Se a família se enquadrar nos requisitos de renda, um membro de pelo menos 16 anos, preferencialmente uma mulher, deve procurar o CRAS ou o setor CadÚnico de sua cidade para se registrar.

Documentos Necessários para a Inscrição

Para o Responsável pela Unidade Familiar, é necessária a apresentação do CPF ou Título de Eleitor. Para os demais membros, é necessário apresentar certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, RG, carteira de trabalho ou Título de Eleitor.

Como Consultar a Inscrição no CadÚnico 2024

Após a inscrição, a família pode verificar seu status fazendo uma consulta online no Cadastro Único. Para isso, basta acessar o site oficial e fazer login com CPF e senha do login Gov.BR. Existem opções para consulta pelo CPF, consulta simples ou consulta completa dos dados. A consulta também está disponível pelo aplicativo do CadÚnico para celular e pelo telefone 0800 707 2003, que oferece atendimento gratuito.



Benefícios da Inscrição no CadÚnico 2024

A inscrição no CadÚnico dá acesso a vários programas do Governo Federal, incluindo o Programa Bolsa Família, Auxílio Gás dos Brasileiros, Benefício de Prestação Continuada, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

Portanto, se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. O processo de inscrição para o CadÚnico 2024 já começou.

Por que a Atualização do CadÚnico é Importante?

A atualização do CadÚnico é crucial para garantir que as informações das famílias estejam sempre atualizadas. Esta atualização é necessária para que a família continue a receber benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem.

Quando Atualizar o CadÚnico

Os cadastros no CadÚnico devem ser atualizados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração na situação da família. As alterações podem incluir mudança de endereço, transferência de escola, aumento do grupo familiar ou mudança de renda.

Onde Atualizar o CadÚnico

O posto de atendimento do CadÚnico pode ser encontrado na Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Araguaína, localizada na Rua Humberto de Campos, n° 508, no Bairro São João.

Documentos Necessários para a Atualização

Desde junho de 2021, o Governo Federal exige a apresentação de documento com foto do responsável pela unidade familiar e comprovante ou declaração de residência, além dos documentos de identificação de todos os membros da família.

Lista de documentos exigidos:

Identidade CPF Título de eleitor (18 aos 70 anos) Carteira de Trabalho Certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio Declaração de óbito (em caso de exclusão de pessoas falecida) Comprovante atualizado de residência Declaração escolar (menores de 18 anos) Contrato habitacional (programa popular)

Manter o CadÚnico atualizado é crucial para as famílias que dependem de programas sociais. É importante estar ciente das datas de atualização e dos documentos necessários para evitar a suspensão dos benefícios. Portanto, encorajamos todas as famílias a manterem o seu CadÚnico sempre atualizado.