Caitlin Clark atinge uma marca que nenhum jogador de basquete universitário masculino ou feminino jamais alcançou

Caitlin Clark ganhou fama nacional durante o Torneio da NCAA de 2023. Ela liderou o Hawkeyes de Iowa ao seu primeiro jogo do campeonato feminino, e o fez com uma média 31,8/5,2/10,0 ao longo dos seis jogos do torneio.

No Elite Oitoela se tornou a primeira jogadora masculina ou feminina na história do torneio da NCAA a obter um triplo duplo com 30 ou mais pontose ela fez isso com 41. Ela seguiu com mais um jogo de 41 pontos na Final Fourestabelecendo mais um recorde.

Caitlin Clark faz história na NCAA

Na noite de quarta-feira ela fez mais história, porque é só isso que ela faz. Clark se tornou o primeiro jogador masculino ou feminino na história da Divisão I a alcançar 3.000 pontos, 750 rebotes e 750 assistências.

Ela fez isso com estilo também, deixando cair 35 pontos e se intrometendo com nove rebotes e cinco assistências. Não foi de forma alguma sua noite de arremessos mais eficiente, mas Clark levou o número 4 de Iowa à nona vitória em 10 jogos.

Com esse marco definido, Clark agora tem muito tempo para acrescentá-lo. Ainda há Faltam 20 jogos da temporada regular e o Torneio da NCAA de 2024, onde ela poderá estabelecer mais recordes e, esperançosamente, terminar sua carreira universitária com um campeonato nacional.