Caixa anuncia liberação de R$ 1.050,00 do Bolsa Família: saiba como sacar

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

Anúncio da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que pagará uma parcela de R$ 1.050,00 no dia 11 de dezembro para o grupo do Bolsa Família cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. Esse valor beneficiará principalmente os responsáveis por famílias com bebês, crianças, adolescentes e gestantes. É importante ressaltar que o valor fica disponível para uso por até quatro meses após a liberação.

Acréscimo no Bolsa Família

O acréscimo de R$ 1.050,00 no Bolsa Família considera o ticket mínimo do programa e a soma de valores adicionais, incluindo o Auxílio Gás. No entanto, se você possui NIS final 1, é o responsável em sua família e não possui nenhum membro jovem, bebê, gestante ou o Auxílio Gás, pode ser que não receba o valor total.

Verificação dos pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás

Os beneficiários podem consultar os valores devidos do Bolsa Família e do Auxílio Gás através do aplicativo do programa (disponível para Android e iOS) e pelo Portal Cidadão, da Caixa. Existe ainda a opção de ligar para o número 111, destinado exclusivamente para os beneficiários do programa.

Requisitos para receber o pagamento

Para receber o pagamento de R$ 1.050,00 da Caixa, algumas condições precisam ser cumpridas:



Você também pode gostar:

A renda familiar mensal precisa ser de até R$ 218 por pessoa, a menos que o membro da família esteja trabalhando, protegida pela Regra da Proteção do Bolsa Família; A renda familiar mensal por pessoa não pode exceder meio salário mínimo (referente ao Auxílio Gás); O Cadastro Único (CadÚnico) deve estar com dados atualizados; É necessário manter o conhecimento do cronograma de vacinação; Se a família tiver crianças com idades entre 0 e 7 anos, o peso e a altura delas precisam ser monitorados; Gestantes precisam acompanhar o pré-natal; Caso haja crianças entre 4 e 5 anos, a frequência escolar mínima é de 60%; Para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos que ainda frequentam a escola, a frequência mínima é de 75%.

Calendário de pagamento

As datas de pagamento do benefício de acordo com o último dígito do NIS são as seguintes:

Final do NIS Data de pagamento 1 11/12 2 12/12 3 13/12 4 14/12 5 15/12 6 18/12 7 19/12 8 20/12 9 21/12 0 22/12

Fique atento e não perca os prazos de pagamento! Se você é elegível para o Bolsa Família, esses valores podem fazer uma grande diferença em sua vida e na de sua família. Certifique-se de verificar regularmente os pagamentos e de cumprir todos os requisitos necessários para continuar recebendo esse benefício essencial.

Consultar o Bolsa Família pelo CPF e NIS

Os beneficiários do Bolsa Família podem consultar o programa tanto pelo CPF (Cadastro de Pessoa Física) quanto pelo NIS (Número de Identificação Social). Vejamos como isso pode ser feito:

Portal Cidadão da Caixa

No portal Cidadão da Caixa, é possível verificar os dados e valores do Bolsa Família após fazer login. O login pode ser feito utilizando os dados da conta Caixa Tem ou com o CPF e senha cadastrada no próprio portal.

Central 121

Outra maneira de consultar o Bolsa Família é através do telefone de atendimento do Ministério da Cidadania, o 121. Ao ligar, serão solicitadas algumas informações para poder consultar o Bolsa Família pelo CPF.

Cadastro Único

Os beneficiários também podem consultar informações do Bolsa Família através do site ou aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico). É necessário fazer login com o CPF e a senha cadastrada na conta gov.br para uma consulta completa.

Site Calendário Bolsa Família

No site Calendário Bolsa Família, basta informar o mês e o número final do NIS para verificar a data de pagamento do benefício.

Aplicativo Bolsa Família

O programa também possui um aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS, onde é possível verificar o calendário de pagamento, o valor e o extrato de pagamento, além de outros serviços e informações sobre o Bolsa Família.