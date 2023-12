Caixa atualiza valor da MEGA DA VIRADA e surpreende brasileiros; veja como jogar

A Mega da Virada, um dos concursos mais aguardados pelos brasileiros, está chegando com uma premiação atualizada para R$ 570 milhões. A Caixa Econômica Federal divulgou os novos valores e as regras para o sorteio que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2023. Neste artigo, vamos abordar todos os detalhes sobre a Mega da Virada, desde como apostar até as estatísticas dos números mais sorteados. Aproveite essa oportunidade de começar o ano com o pé direito e concorrer a uma fortuna!

Como Apostar na Mega da Virada 2023

As regras para apostar na Mega da Virada 2023 são as mesmas das edições anteriores do concurso. Para participar, é necessário adquirir uma cartela de seis dezenas pelo valor de R$ 5,00. A premiação é proporcional ao número de números escolhidos pelo apostador.

Existem três formas de fazer a aposta: nas agências lotéricas, pelo site oficial da Caixa ou pelo Internet Banking, exclusivamente para clientes do banco. No caso das apostas feitas pela internet, é necessário que o valor mínimo do carrinho de compras seja de R$ 30,00.

As apostas devem ser registradas até as 17h do dia do sorteio, que acontecerá às 18h do dia 31 de dezembro de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo. Portanto, não deixe para a última hora e garanta sua participação nesse concurso especial.

Números Mais Sorteados na Mega da Virada

Ao longo das edições da Mega da Virada, alguns números se destacaram por serem sorteados com mais frequência. O número 10, por exemplo, já saiu cinco vezes nos resultados anteriores, tornando-se um dos mais recorrentes. Outro número comum é o 5, que apareceu em quatro sorteios do concurso especial.

Por outro lado, existem números que nunca foram sorteados na Mega da Virada. Entre eles, destacam-se o 7, o 8, o 9, o 13, o 19, o 21, o 26, o 28, o 39, o 44, o 48, o 54 e o 60. É surpreendente pensar que, mesmo após tantos sorteios, esses números ainda não foram selecionados.

Vale ressaltar que, diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não é cumulativa. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio será direcionado aos acertadores da quina e assim por diante.



Você também pode gostar:

O Rendimento do Prêmio na Poupança

Uma dúvida comum entre os apostadores é quanto rende o prêmio da Mega da Virada caso seja aplicado na poupança. Para calcular esse rendimento, é importante levar em consideração a Taxa Selic, que atualmente está na faixa de 11,75%, e a Taxa Referencial (TR).

De acordo com esses parâmetros, o rendimento da poupança gira em torno de 0,5% ao mês. Portanto, é possível estimar que o prêmio atualizado da Mega da Virada, no valor de R$ 570 milhões, poderá render cerca de R$ 2,85 milhões logo no primeiro mês de aplicação.

A poupança é uma opção segura e acessível para quem deseja investir seu prêmio e obter um retorno garantido. No entanto, é sempre válido consultar um especialista em finanças para avaliar outras possibilidades de investimento que possam ser mais vantajosas a longo prazo.

Confira Numeros mais Sorteados e Escolha os Seus

A Mega da Virada 2023 promete ser mais um grande evento, com um prêmio atualizado para R$ 570 milhões. As regras para apostar são simples e as chances de ganhar são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Não deixe de registrar sua aposta e quem sabe começar o ano novo como um milionário.

Lembre-se de conferir os números mais sorteados e aproveite para escolher suas dezenas com base nessas estatísticas. E se você for um dos sortudos a ganhar o prêmio, lembre-se de considerar as opções de investimento, como a poupança, para garantir um rendimento seguro.

Aproveite essa oportunidade única e boa sorte na Mega da Virada 2023!