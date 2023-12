Caixa Econômica divulga propaganda e cita concurso em 2024

Confira os cargos deste concurso

O concurso em 2024 da Caixa já parece ser uma realidade. Isso tudo pode ser explicado pelo fato de que o órgão já está realizando propagandas e citando o tão desejado edital.

Concurso em 2024

A instituição financeira está comprometida com a realização de dois concursos públicos ao longo do próximo ano. Os cargos em destaque são para técnico bancário e para profissionais especializados na área de tecnologia da informação.

O requisito para concorrer à vaga de técnico bancário é possuir ensino médio, com uma remuneração inicial competitiva de R$ 3.000.

A Caixa ressalta a importância da preparação dos interessados para esse novo processo seletivo, reforçando seu compromisso com a diversidade ao oferecer oportunidades para ampla concorrência. No último certame, foram disponibilizadas 1.100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, demonstrando a dedicação da instituição à inclusão.

"Acredita e Vem!" em 2024 é mais do que uma campanha; é um convite para todos que buscam crescimento profissional e novos horizontes.

Em 2024, a Caixa Econômica Federal traz uma nova perspectiva com a campanha inspiradora “Acredita e Vem!” Com isso, se você está em busca de novas oportunidades ou de trabalhar na Caixa esta pode ser a sua chance por meio de concurso público.



Sobre o novo edital concurso Caixa

As perspectivas de um próximo concurso público para a Caixa Econômica Federal estão elevadas, e conforme informações da ex-presidente Rita Serrano, os estudos indicam que a seleção poderá ocorrer em 2024.

A antecipação dessa previsão foi compartilhada nas redes sociais após a realização da Live Conexão Pessoas, na qual participaram também o vice-presidente de Pessoas, Sergio Mendonça, e o diretor representante da VITEC, George Washington.

“Estamos atualmente em fase de estudos para avaliar a viabilidade de um novo concurso em 2024”, destacou Rita Serrano durante o evento, ressaltando o compromisso da instituição em manter o público informado sobre possíveis oportunidades de ingresso. Essa iniciativa reforça o empenho da Caixa em proporcionar novas contratações.

Remuneração e benefício de técnico bancário

O cargo de técnico bancário na Caixa Econômica Federal oferece uma remuneração inicial atrativa de R$ 3.597,00, além de benefícios que contribuem significativamente para a qualidade de vida dos colaboradores. Entre os benefícios oferecidos estão:

Auxílio Refeição e Alimentação: Um subsídio substancial de R$ 1.813,84, sendo composto por R$ 799,38 destinados à cesta-alimentação e R$ 1.014,46 para despesas com refeição.

Auxílio Creche: Os funcionários contam com um auxílio creche no valor de R$ 602,81, proporcionando suporte financeiro para as despesas relacionadas à assistência infantil.

Vale-Transporte: O valor do vale-transporte não é fixo e varia de acordo com o município. No entanto, o custeio pelo empregado é de 4% do salário-padrão, e o banco assume o valor excedente, assegurando uma vantagem significativa para os colaboradores.

Além desses benefícios diretos, os candidatos têm acesso a outros atrativos, como participação nos lucros, plano de saúde e plano de previdência complementar. Essa combinação de salário e benefícios adicionais eleva o pacote total de remuneração, proporcionando a possibilidade de um salário inicial que ultrapasse os R$ 6 mil.

Funções dos cargos

Os cargos disponíveis no concurso da Caixa Econômica Federal englobam diversas responsabilidades. Os profissionais devem oferecer atendimento ao público, conduzindo negociações e promovendo a comercialização de produtos e serviços bancários.

Com a realização de treinamento específico, são encarregados de identificar clientes, assegurando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais.

Além disso, executam atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas disponíveis.

A elaboração, redação e conferência de documentos e correspondências fazem parte de suas tarefas cotidianas. A gestão de dados em sistemas informatizados e aplicativos relacionados também é uma competência fundamental, incluindo a colaboração na manutenção e aprimoramento desses sistemas.

Os profissionais são responsáveis por realizar cálculos diversos e manter controles numéricos relacionados às operações bancárias e administrativas. A capacidade de identificar oportunidades de melhorias nos processos em que atuam é incentivada, contribuindo para a eficiência e o aprimoramento contínuo das atividades.

Em síntese, esses profissionais executam uma gama diversificada de funções inerentes aos cargos, adaptando-se dinamicamente às demandas do ambiente bancário. A execução de atividades adicionais relacionadas ao conteúdo ocupacional dos cargos reforça a abrangência e a versatilidade necessárias para um desempenho eficaz e aberto a desafios.