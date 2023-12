CAIXA emite COMUNICADO OFICIAL HOJE(14) para brasileiros ENDIVIDADOS

No dia 14 de junho, um comunicado oficial foi emitido pela Caixa Econômica Federal para os brasileiros endividados. Vamos analisar o conteúdo do comunicado e oferecer uma compreensão clara do que isso significa para o público brasileiro.

A Economia Brasileira e o Endividamento

O Brasil tem enfrentado um período desafiador em termos econômicos, com muitos brasileiros lutando contra o endividamento. Isso tem levado a uma necessidade crescente de soluções eficazes para ajudar os indivíduos a gerenciar suas dívidas.

O Comunicado Oficial da Caixa

A CAIXA informou que atingiu R$ 6 bilhões em dívidas negociadas pelo Desenrola Brasil para aproximadamente 284 mil brasileiros. Até última terça-feira (12), foram regularizados 360.955 contratos, com desconto de até 90%.

A segunda novidade, é que também na última terça-feira (12), o Governo Federal atualizou as regras de acesso à plataforma www.desenrola.gov.br por meio da conta GOV.BR. Com a atualização, as contas nível Bronze podem acessar a plataforma, visualizar seus contratos e negociar com a opção de pagamento à vista. Os clientes com contas no GOV.BR, nível prata ou ouro, podem optar pela negociação parcelada de seus contratos.

Outra novidade foi a prorrogação do Programa para os clientes da FAIXA 1 até 31 de março de 2024. Para os clientes do FAIXA 2, o Programa termina em 31 de dezembro de 2023.

Tudo em Dia CAIXA

Além do Desenrola Brasil, a CAIXA também oferece alternativas de negócios através da campanha Tudo em Dia. Até o dia 28 de dezembro de 2023, serão oferecidas condições especiais para a negociação de créditos comerciais em dinheiro com até 90% de desconto ou condições de parcelamento em até 120 parcelas, com uma entrada mínima de 10% para clientes inadimplentes.



Oportunidades para Clientes CAIXA

As oportunidades para os clientes da CAIXA não se limitam a negociações de crédito. Aqueles que possuem empréstimos habitacionais em atraso também têm alternativas especiais de negociação, como incorporação e pausa. As condições estão disponíveis de acordo com o perfil do contrato e do cliente.

Como Obter Mais Informações

Para obter mais informações sobre o programa Desenrola Brasil e a campanha Tudo em Dia da CAIXA, é possível acessar o site da CAIXA ou ligar para 4004 0 104 (capitais estaduais) ou 0800 104 0 104 (outras cidades). A lista completa de canais de atendimento da CAIXA está disponível no site do banco.