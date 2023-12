Caixa estuda pagar Bolsa Família através do Drex. Entenda

Em breve, usuários do programa Bolsa Família poderão receber o saldo mensal do programa social através do Drex, a nova tecnologia desenvolvida pelo Banco Central (BC). Segundo informações de bastidores, a Caixa Econômica Federal quer usar este sistema para realizar as liberações do benefício.

A solução, aliás, poderia ser aplicada não apenas aos pagamentos do Bolsa Família, mas também a outros benefícios, como o seguro-desemprego, e o seguro-defeso.

“Quando o Drex passa para o cartão, já é registrado no sistema da Caixa que aquele benefício foi pago no token offline”, disse o vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano, em entrevista ao Valor Econômico.

O que é o Drex

O Drex é uma espécie de plataforma blackchain, que tem como objetivo abarcar as transações do sistema financeiro do Brasil. O plano do Banco Central é tokenizar o real para possibilitar compras e vendas através deste sistema.

Entre outros pontos, o Drex também poderá ser usado de maneira offline. No caso específico do Bolsa Família, por exemplo, o usuário poderia movimentar a quantia mesmo que ele não tenha acesso a internet, por exemplo.

Por este modelo, sempre que o beneficiário usar o cartão do Bolsa Família, o Drex vai ser transferido via criptografia de dados para a maquininha do vendedor. É neste momento que o saldo vai ser descontado.

Tais informações ficarão armazenadas localmente até que a maquininha tenha, em algum momento posterior, conexão com internet. “A atualização dessa transação [para o banco] se daria no momento em que a maquininha tivesse conexão à rede de internet”, diz Brasiliano.

“No momento em que esse ator [o dono da maquininha] estiver online, é a hora que ele de fato vai receber o dinheiro no banco, que toda a cadeia de informações será atualizada”, complementa.



Estudo não é novo dentro da Caixa

Vale lembrar que o estudo da Caixa Econômica para disponibilizar o Bolsa Família através do Drex não é novo, e estava sendo capitaneado dentro da instituição financeira há alguns meses.

Em entrevista recente, a então presidente do banco, Rita Serrano, disse que a medida poderia ajudar os usuários do programa social. “Nós estaremos iniciando um laboratório de produtos digitais a partir de setembro e é possível, sim, pagar os benefícios sociais com o real digital, mas isso ainda entrará no processo de pesquisa dessa ferramenta”, disse Serrano ao Jornal Nacional.

Rita Serrano não é mais presidente da Caixa Econômica, mas o que se sabe até aqui é que a nova diretoria do banco deve seguir com estes estudos.

Pagamentos do Bolsa Família serão retomados em breve

O governo federal retoma em breve os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do país atende atualmente pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões. Os repasses do Auxílio-gás nacional também serão feitos em breve.

Oficialmente, o governo federal só vai retomar os pagamentos destes dois benefícios sociais na próxima segunda-feira (11). Mas o fato é que ao menos uma parcela dos usuários poderá receber o saldo já nesta semana, mais precisamente no próximo sábado (9).

Isso acontece porque o governo federal costuma antecipar os pagamentos do Bolsa Família para os cidadãos que recebem o benefício nas segundas-feiras. Nestes casos, os saldos são antecipados para o sábado imediatamente anterior.

Quem tem o Número de Identificação Social (NIS) final 1 receberá o saldo na próxima segunda (11), mas o dinheiro poderá ser movimentado já a partir do sábado (9), ou seja, já a partir desta semana.

Assim como nos meses anteriores, para saber o dia exato de pagamento do seu Bolsa Família, é preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo: