CAIXA libera saque de R$ 6.220; prazo se encerra nesta quinta-feira (21)

A Caixa Econômica Federal tem disponibilizado várias modalidades de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para auxiliar os trabalhadores brasileiros em momentos de necessidade. Uma dessas modalidades é o Saque Calamidade, destinado a aqueles que residem em municípios onde foi decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública. O valor que pode ser sacado chega R$ 6.220,00.

Entendendo o FGTS e sua Importância

O FGTS é um benefício garantido aos empregados brasileiros contratados sob o regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A cada mês, o empregador é obrigado a depositar 8% do salário bruto do empregado numa conta vinculada ao FGTS na Caixa Econômica Federal. Este fundo tem como finalidade proteger o empregado em situações adversas, como desemprego não justificado, aposentadoria, aquisição de moradia própria, dentre outros.

Quando é possível realizar o Saque Calamidade?

Para realizar o Saque Calamidade, é necessário que a emergência ou o estado de calamidade pública tenha sido decretado no município em que o trabalhador reside. Nesse sentido, os habitantes de Otacílio Costa, em Santa Catarina, e São Valentin do Sul, no Rio Grande do Sul, têm até esta quinta-feira (21) para sacar os R$ 6.220.

Quais são as situações consideradas desastres naturais?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as seguintes situações são consideradas desastres naturais:

Enchentes Inundações Enxurradas Alagamentos Vendavais Tempestades Ciclones extratropicais Tornados Trombas d’água Desastres decorrentes de rompimento ou colapso de barragens

Para realizar o saque, é crucial que o endereço do trabalhador tenha sido identificado pela Defesa Civil Municipal.



Como realizar o saque na Caixa?

Para solicitar o saque de até R$ 6.220 do FGTS na Caixa, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS) Clique em “Meus Saques” Selecione “Outras situações de saque – Calamidade Pública” Informe o município em que reside Encaminhe os documentos solicitados pela plataforma Clique na opção para creditar o valor em conta Indique uma conta para receber os valores

Se a aprovação do crédito for confirmada após análise, o valor estará disponível na conta do trabalhador em até 5 dias úteis.

No entanto, é importante ressaltar que, para ter acesso ao valor, é preciso que o trabalhador não tenha efetuado o saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses antes da liberação.

Compreendendo as Modalidades de Saque do FGTS

O FGTS pode ser sacado em determinadas ocasiões e valores. Veja abaixo:

Saque-rescisão: Este saque é efetuado quando há demissão sem justa causa. O empregado tem direito a sacar a quantidade total do FGTS depositado em sua conta vinculada, juntamente com uma multa de 40% paga pelo empregador.

Saque-aniversário: Nesta modalidade , o empregado pode escolher sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário, de acordo com um cronograma estabelecido pela Caixa. O valor é calculado com base em uma porcentagem do saldo, mais um valor adicional que varia conforme o saldo disponível.

Saque para aquisição de imóvel próprio: O FGTS pode ser usado como parte do pagamento ou para reduzir um financiamento habitacional, desde que o empregado atenda aos pré-requisitos estabelecidos pela Caixa.

O FGTS pode ser usado como parte do pagamento ou para reduzir um financiamento habitacional, desde que o empregado atenda aos pré-requisitos estabelecidos pela Caixa. Saque por doenças graves: Se o empregado for diagnosticado com uma doença grave, ele pode sacar o FGTS integralmente.

Se o empregado for diagnosticado com uma doença grave, ele pode sacar o FGTS integralmente. Saque para aposentadoria: Ao se aposentar, o empregado tem direito ao saque integral do FGTS, sendo necessário informar à Caixa sobre a aposentadoria para solicitar o benefício.

O FGTS é um importante recurso para os trabalhadores brasileiros, especialmente em situações de emergência ou calamidade pública. A possibilidade de realizar o saque na Caixa oferece uma opção de alívio financeiro para aqueles que se encontram em situações difíceis. Portanto, é essencial estar ciente dos critérios e procedimentos necessários para realizar este saque.