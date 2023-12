Caixa libera SAQUE extraordinário de R$ 2.900 hoje (14/12): Veja se você tem direito

No mês atual, os trabalhadores têm a oportunidade de receber um dinheiro extra em suas contas. A Caixa Econômica Federal está liberando um saque extraordinário no valor de até R$ 2.900.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes quem tem direito a esse benefício, como é calculado e como realizar o saque-aniversário no Caixa Tem.

Quem tem direito ao saque extraordinário?

O saque extraordinário de até R$ 2.900 será disponibilizado para aqueles que têm direito ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). No entanto, é importante destacar que apenas um grupo exclusivo terá acesso a esse benefício.

Confira abaixo quem poderá realizar o saque:

Trabalhadores que nasceram em dezembro e já aderiram ao saque-aniversário, ou ainda não fizeram a escolha pela modalidade, mas têm até o fim do mês para fazê-lo. Trabalhadores que nasceram a partir de outubro e já fizeram a escolha pelo saque-aniversário.

É fundamental ressaltar que a escolha pelo saque-aniversário, abrindo mão do saque-rescisão, deve ser feita no aplicativo do FGTS até o último dia do mês do seu nascimento para receber no mesmo ano.

Valor liberado do FGTS no Caixa Tem

O valor do saque-aniversário vai depender do saldo disponível na conta do trabalhador. A Caixa Econômica Federal realiza o cálculo considerando diferentes alíquotas e parcelas adicionais, conforme a tabela abaixo:



Você também pode gostar:

Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500,00 50,0% – De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10.000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,00 15,0% 2.900,00

Dessa forma, o valor liberado para o trabalhador dependerá do saldo da sua conta do FGTS. Quanto maior o saldo, maior será o valor do saque-aniversário.

Como receber o saque-aniversário no Caixa Tem?

Para receber o saque-aniversário no Caixa Tem, é necessário ter cadastrado sua conta. O dinheiro será incorporado ao saldo da conta e poderá ser utilizado conforme o desejo do trabalhador.

Caso você ainda não tenha cadastrado nenhuma conta, é importante cumprir essa exigência através do aplicativo FGTS, na opção “Cadastrar minha conta bancária para crédito do FGTS”, informando seus dados.

Aproveite esta oportunidade de receber um dinheiro extra e utilizar como desejar.

“O saque extraordinário é uma ótima oportunidade para os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS. É importante verificar se você tem direito e realizar o saque dentro do prazo estabelecido pela Caixa Econômica Federal.” – Especialista em Finanças

Ademais, a Caixa Econômica Federal está liberando saques de até R$ 2.900 para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS. Para ter direito a esse benefício, é necessário ter nascido a partir de outubro e ter feito a escolha pelo saque-aniversário.

O valor liberado vai depender do saldo disponível na conta do trabalhador, sendo calculado com base em uma tabela de alíquotas e parcelas adicionais.

Não se esqueça de cadastrar sua conta no Caixa Tem para receber o saque-aniversário de forma prática e fácil. Aproveite essa oportunidade de receber um dinheiro extra e utilizar como desejar.

Leia também: