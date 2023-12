Caixa realiza o pagamento do BOLSA FAMÍLIA hoje (19)

A Caixa Econômica Federal continua realizando os pagamentos da parcela de dezembro do Bolsa Família no país. Os repasses do programa costumam acontecer nos 10 últimos dias úteis de cada mês, mas a Caixa antecipou em uma semana o pagamento a todos os beneficiários. Assim, todos irão receber antes das festividades de final de ano.

Nesta terça-feira (19), mais um grupo de segurados do maior programa de transferência de renda do Brasil têm acesso ao valor do benefício. Dessa vez, os beneficiários com NIS de final 7 estão sendo contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família.

Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, poderá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

A Caixa Econômica iniciou os pagamentos no último dia 11 e continuará com os repasses até o dia 22. Em resumo, os pagamentos ocorrem conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Qual a parcela mínima do Bolsa Família?

Em primeiro lugar, vale destacar que o Bolsa Família possui uma regra chamada Benefício de Renda de Cidadania, que garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Caso a regra fosse considerada de maneira isolada, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Aliás, as famílias compostas por até quatro pessoas teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

Entretanto, o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário do Bolsa Família. Logo, o valor do benefício não pode ser menor que essa faixa, exceto para os segurados que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente, até porque os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício.

Em outras palavras, as famílias compostas por até quatro pessoas, que, teoricamente, teriam direito a R$ 568, recebem uma complementação do valor. Isso mesmo, o governo complementa a parcela para que o valor chegue a R$ 600.



Quando as famílias possuem mais de quatro indivíduos, o governo não complementa o valor da parcela, pois o benefício supera os R$ 600. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420), superando o salário mínimo.

Conheça os benefícios adicionais

Os valores citados são considerados como a base do benefício. No entanto, não existe qualquer regra no Bolsa Família que determine um valor máximo que os segurados podem receber. Portanto, muitos beneficiários estão recebendo bem mais que R$ 600 devido ao pagamento de benefícios adicionais.

Veja abaixo quais são os pagamentos extras do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

Na prática, uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos de idade, terá direito a uma parcela mensal de R$ 710 (R$ 142 x 5 = R$ 710), acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.160 no mês (R$ 710 + R$ 450 = R$ 1.160).

Pagamento do Auxílio Gás

Além dos benefícios extras citados, existe o Auxílio Gás, que volta a ser pago aos usuários agora em dezembro, após a sua paralisação no mês passado. O benefício é pago bimestralmente no país, ou seja, a cada dois meses. Por isso que os repasses foram paralisados em novembro e estão de volta apenas agora em dezembro.

A saber, o governo pagou o auxílio a mais de cinco milhões de beneficiários em outubro, e isso também vai acontecer neste mês. De acordo com o governo federal, o Auxílio Gás vai beneficiar 5.413.092 famílias em 5.563 municípios de todo o país com uma parcela de R$ 104.

Cabe salientar que o repasse de todos os benefícios ocorrem na mesma data de pagamento do Bolsa Família. Assim, os usuários que tiverem direito aos benefícios irão receber os valores conforme o calendário do principal programa social do país.

Calendário do Bolsa Família de dezembro

A Caixa Econômica vai dar início oficialmente aos repasses nesta segunda-feira (11). Contudo, por determinação do governo, o banco creditou o valor do Bolsa Família nas contas dos beneficiários no último sábado (9), ao menos para os segurados com NIS de final 1.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2023: