Caixa Tem 2024: veja quais serão os empréstimos disponíveis no ano que vem

O Caixa Tem, aplicativo criado pelo governo federal para funcionar como uma poupança social, está se tornando cada vez mais popular entre os beneficiários de programas sociais. Além de permitir o pagamento de benefícios, o aplicativo também oferecerá empréstimos a partir de janeiro de 2024. Neste artigo, vamos explorar os diferentes tipos de empréstimos disponíveis no Caixa Tem, as taxas cobradas e como solicitar esse serviço.

Benefícios Pagos pelo Caixa Tem em Janeiro de 2024

Antes de mergulharmos nos detalhes dos empréstimos oferecidos pelo Caixa Tem em 2024, vamos revisar rapidamente os benefícios que serão pagos aos beneficiários em janeiro:

Bolsa Família: Auxílio destinado a famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social ou econômica. O pagamento mínimo é de R$ 600. Benefício Variável Familiar Nutriz: Adicional de R$ 50 por membro da família com até seis meses de idade. Benefício de Renda de Cidadania: Pagamento adicional de R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar: Garantia de que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600. Benefício Primeira Infância: Acréscimo de R$ 150 por criança de até sete anos na família.

Agora que sabemos quais benefícios serão pagos pelo Caixa Tem em janeiro, vamos explorar os detalhes dos empréstimos disponíveis.

Tipos de Empréstimos no Caixa Tem

O Caixa Tem oferece diferentes tipos de empréstimos, permitindo que os beneficiários dos programas sociais tenham acesso a crédito de forma simples e rápida. Vejamos quais são esses empréstimos:

1. Empréstimo Pessoal

O empréstimo pessoal pelo Caixa Tem é uma opção para aqueles que precisam de dinheiro rápido. Esse tipo de empréstimo pode ser contratado por pessoas que não possuem emprego formal, incluindo microempreendedores individuais. O valor liberado varia de R$ 300,00 a R$ 50.000,00, de acordo com as condições pré-aprovadas. Após a contratação, o valor é disponibilizado na conta em até 1 hora.



2. Empréstimo com Garantia

O Caixa Tem também oferece a opção de empréstimo com garantia, que permite obter um valor maior com taxas de juros mais baixas. Nesse tipo de empréstimo, é necessário oferecer um bem como garantia, como um imóvel ou um veículo. O valor liberado será proporcional ao valor do bem oferecido como garantia.

3. Empréstimo Consignado

Outra modalidade disponível no Caixa Tem é o empréstimo consignado, que é descontado diretamente do benefício recebido. Essa opção é voltada para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Os juros são mais baixos em comparação aos empréstimos pessoais, pois o pagamento é garantido pelo benefício recebido.

Taxas e Condições dos Empréstimos

Ao contratar um empréstimo pelo Caixa Tem, é importante estar ciente das taxas e condições envolvidas. Vejamos quais são as principais taxas cobradas:

IOF (Imposto sobre Operações Financeiras): É um imposto obrigatório em todas as operações financeiras e varia de acordo com o valor e prazo do empréstimo. Comissão de Constituição de Garantia (CCG): É uma taxa cobrada para a análise e constituição da garantia oferecida pelo cliente. Juros de Acerto: Essa taxa é cobrada quando há um período maior que 30 dias entre a contratação do serviço e o pagamento da primeira parcela. Serve para ajustar os juros acumulados nesse período.

É importante consultar as condições específicas de cada tipo de empréstimo, pois as taxas e prazos podem variar. Recomenda-se ler atentamente o contrato e esclarecer todas as dúvidas antes de assinar.

Como Solicitar um Empréstimo pelo Caixa Tem

Para solicitar um empréstimo pelo Caixa Tem, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem em seu smartphone. Faça login utilizando seus dados de acesso. Na página inicial, selecione a opção “Empréstimos”. Escolha o tipo de empréstimo desejado. Informe os dados solicitados, como valor desejado e prazo de pagamento. Aguarde a análise de crédito e a pré-aprovação. Após a pré-aprovação, leia atentamente os termos e condições do contrato. Caso concorde com as condições, assine o contrato digitalmente. Aguarde a liberação do valor solicitado, que será disponibilizado em sua conta Caixa Tem.

Lembre-se de que a solicitação de um empréstimo está sujeita à análise de crédito e à aprovação do banco. Nem todos os beneficiários poderão obter um empréstimo, e as condições podem variar de acordo com o perfil de cada cliente.

Aproveite os Benefícios Ofertados pelo Aplicativo

O Caixa Tem está se tornando uma ferramenta cada vez mais completa, oferecendo não apenas o pagamento de benefícios, mas também a opção de empréstimos. Com diferentes modalidades disponíveis, os beneficiários dos programas sociais podem ter acesso a crédito de forma rápida e sem burocracia. No entanto, é importante estar ciente das taxas e condições envolvidas antes de contratar um empréstimo. Se você precisa de dinheiro extra, o Caixa Tem pode ser uma opção a ser considerada. Aproveite os benefícios oferecidos pelo aplicativo e utilize-o de forma consciente e responsável.