CAIXA TEM está bloqueado? Veja como voltar a usar o aplicativo

O uso da internet está cada vez mais difundido no mundo. Atualmente, é difícil encontrar alguém que não a utilize, nem que seja apenas de maneira remota. Contudo, não foi apenas o uso da rede que cresceu, mas também as dificuldades oriundas dela também estão atingindo mais usuários no país.

Um dos principais problemas se refere ao bloqueio de aplicativos, algo que acontece corriqueiramente devido à perda da senha de acesso. Quando esse problema atinge aplicativos importantes, como o Caixa Tem, a situação fica ainda mais complicada, pois afeta diretamente a vida financeira dos usuários.

A saber, é através do Caixa Tem que muitas pessoas têm acesso aos valores referentes a direitos trabalhistas e benefícios sociais no país. Por isso que o seu bloqueio sempre causa muita dor de cabeça nas pessoas.

Saiba mais sobre o Caixa Tem

Em resumo, o Caixa Tem foi criado em 2020 para reduzir as dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19 e, em pouco tempo de existência, ganhou uma importância vital para milhões de pessoas.

A propósito, o Governo Federal possui uma relação de longa data com a Caixa Econômica Federal e repassa os valores de benefícios e direitos trabalhistas ao banco. Assim, a entidade financeira fica responsável por realizar o pagamento dos valores devidos aos brasileiros, definindo as datas e formas de recebimento. Tudo isso pode acontecer através do Caixa Tem.

Todos os meses, milhões de pessoas utilizam os serviços oferecidos pelo app. Contudo, vários usuários enfrentam dificuldades ao terem o acesso ao aplicativo bloqueado, passando dias ou até mesmo semanas sem conseguir recuperar o acesso ao app.

Como desbloquear o Caixa Tem?



Os usuários que desejam desbloquear o Caixa Tem para voltar a acessar os serviços oferecidos pelo app só precisam seguir o passo a passo abaixo:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

Digite a senha e confirme o login, clicando no botão “Entrar”;

Busque a opção “Liberar acesso” no menu;

Selecione a opção indicada no chat de conversa;

Confirme o número de telefone;

Digite o código recebido por SMS;

Nomeie o dispositivo;

Clique em “Confirmar”.

O usuário também poderá desbloquear o aplicativo em alguma agência da Caixa Econômica ou casa lotérica. Para isso, o titular da conta deverá comparecer ao estabelecimento munido de documento oficial de identificação com foto. Além disso, também precisará ter em mãos o celular com o aplicativo Caixa Tem instalado.

Veja como evitar o bloqueio do Caixa Tem

Ninguém está livre de ter a conta do Caixa Tem bloqueada. Entretanto, existem alguns fatores que aumentam as chances de que isso aconteça. Em síntese, o bloqueio funciona como uma maneira de proteger os dados dos usuários de acesso de terceiros, que podem utilizá-los para fins irregulares.

Portanto, os principais fatores que provocam o bloqueio no aplicativo são:

Desatualização cadastral;

Documentação pendente;

Falhas técnicas;

Múltiplas contas;

Suspeitas de fraude;

Tentativa de login incorreta.

Existem algumas maneiras de reduzir as chances de ter a conta bloqueada. Por isso, nunca faça as seguintes ações:

Colocar a senha mais de três vezes para tentar acessar o aplicativo;

Compartilhar dados de acesso com outras pessoas;

Manter múltiplas contas ativas no app.

Em suma, manter os dados atualizados é uma grande maneira de evitar o bloqueio do Caixa Tem. Além disso, as ações citadas anteriormente provocam o bloqueio do app, ou seja, a melhor forma de não sofrer com isso é evitando-as.

Recupere a senha de acesso seguindo esses passos

Muitas pessoas também ficam impossibilitadas de utilizar os serviços do Caixa Tem devido à perda da senha de acesso do app. No entanto, existem passos simples para recuperar a senha e volta a usar o aplicativo. Veja abaixo o que fazer:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

No campo de senha, selecione “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”.

Após esses passos, o usuário receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado. Nesse ponto, há outro passo a passo a ser seguido:

Acesse o endereço eletrônico cadastrado;

Abra a mensagem do Caixa Tem;

Clique em “Link para redefinir credenciais” enviado pelo app para o seu e-mail;

Ao realizar esta ação, o usuário será direcionado a uma nova tela. Nesta guia, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado.

O usuário poderá anotar a nova senha em algum papel ou no próprio celular para não perdê-la e, assim, ter que passar novamente por tudo isso.