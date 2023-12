Caixa Tem está OFERECENDO dinheiro neste FIM DE ANO para grupo de brasileiros

No momento, a Caixa Tem oferece diversas opções para crédito. As categorias do financiamento se destinam, sobretudo, a MEI’s e Pessoas Físicas. Essas categorias têm a oportunidade de requerer montantes que chegam até R$ 3 mil.

O fim de ano é o momento certo para quem almeja ajuda no negócio. Isso pode ser feito por meio do programa de facilitação de crédito no Caixa Tem. Através desse formato, os microempreendedores individuais têm a opção de pedir empréstimo através do app no valor que chega a R$ 3 mil.

Regras para receber o empréstimo do Caixa Tem

O mais positivo é que o processo inteiro pode ser feito pela internet, o que permite que o cidadão obtenha os recursos sem sair do conforto de sua residência. Para tal, o governo usa os recursos advindos do FGTS, que já ultrapassa R$ 3 bilhões.

Quem se interessar em solicitar o empréstimo através do app deve estar ciente que nem todas as pessoas são aprovadas. A modalidade se volta para dois grupos, sendo:

Pessoas físicas com o propósito de empreender. MEIs que desejam melhorar seu negócio.

Ademais, outro ponto que deve ser ressaltado é que o microfinanciamento da Caixa se destina também a cidadãos que tenham histórico de inadimplência. Contudo, é preciso seguir os outros critérios relacionados ao microempreendedor individual.

É fundamental esclarecer que, para o governo, pessoa física é considerada empreendedor individual. No entanto, a quantia adquirida pelo empréstimo deve ser direcionada obrigatoriamente para os negócios, seja incrementando o capital de giro, comprando insumos ou equipamentos.

De acordo com a Caixa Econômica, no processo da contratação da linha de crédito pelo Caixa Tem, o cidadão deve declarar o comprometimento do uso do valor na atividade comercial. Para tal, será preciso responder a algumas perguntas sobre utilização consciente de crédito e educação financeira.



Condições para cada categoria

Pessoa física

Limite do crédito: R$ 1 mil;

Prazo para pagamento: 24 meses;

Juros: a partir de 1,95% ao mês = 26,08% ao ano.

MEI

Limite do crédito: R$ 3 mil;

Prazo para pagamento: 24 meses;

Juros: a partir de 1,99% ao mês = 26,68% ao ano.

Como solicitar o valor no Caixa Tem?

A peculiaridade da modalidade de crédito do Caixa Tem está na solicitação total através do aplicativo. Então, para isso, basta acessar a opção “Empréstimo” após atualizar o app na loja digital, seja pelo Android ou iOS.

Assim que se faz a requisição, há um prazo de 10 dias para análise do pedido. A fim de facilitar o processo, o cidadão tem condições de especificar qual é a finalidade da solicitação. Caso queira, dá para realizar simulações e ter uma clara ideia das condições apresentadas no empréstimo, calculando o valor que será pago nas parcelas. Se o crédito for aprovado, o montante solicitado cairá automaticamente na conta digital do app Caixa Tem.

Nova versão do app tem mais funcionalidades

A versão mais recente do Caixa Tem é a 1.78 e está disponível para todos os dispositivos, seja iOS ou Android. Para verificar se está mesmo liberada, basta o usuário acessar a loja de apps do seu celular.

É importante citar que não é obrigatório atualizar o aplicativo, e as versões anteriores — sendo que a menor versão funcional é a 1.75 — operarão normalmente. Então, os usuários terão acesso aos serviços sem exceção.

Problemas no Caixa Tem

Apesar dos muitos benefícios e vantagens, é possível que certos usuários encontrem alguns problemas no app. Por exemplo, se houver falhas ao entrar em algum ícone, é preciso atualizar para verificar se é este o empecilho.

Então, siga os passos:

Abra o app e clique em “Entrar no Caixa Tem”;

Insira o CPF e senha;

Após o login, localize o ícone “Atualize o cadastro”. Clique nessa opção e selecione os botões laranjas na parte inferior de cada bloco de texto. Em seguida, clique em “Entendi, vamos começar”;

Insira o CEP da sua residência e clique na lupa para carregar as informações. Revise o endereço que aparecerá e insira o número da sua casa. Informe se nasceu no Brasil e seu estado civil. Prossiga respondendo às perguntas sobre seu patrimônio, clicando em “Vamos lá”;

Informe a fonte de sua renda, valor mensal, tempo que possui essa renda e seu nível de escolaridade;

Defina sua profissão, destaque se possui algum patrimônio, informe o valor aproximado e confirme todas as informações;

Envie fotos do seu documento de identidade e uma selfie segurando o documento.

Caso o app apresente erros na atualização, por exemplo, a tela ficando branca ou congelada, será preciso fechar o app e tente novamente. Se o problema persistir, desinstale e instale o Caixa Tem novamente.