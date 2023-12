Caixa Tem PODE TER restrições que IMPEDIRÃO muitos brasileiros de receber HOJE (13)

Existem atualizações que podem restringir o acesso aos benefícios do Caixa Tem. Situações assim deixam os usuários dependentes dessa conta em uma situação desfavorável. Então, é importante ter conhecimento das informações e tomar precauções para evitar contratempos.

O Caixa Tem foi criado em 2020 como uma solução abrangente para o Auxílio Emergencial. Esse benefício foi concedido para auxiliar indivíduos autônomos que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Mais de 60 milhões de brasileiros receberam pagamentos, variando de R$ 600 a R$ 150. O aplicativo e a conta de poupança foram criados para consolidar os pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal.

Quais são os fatores que podem restringir o uso do Caixa Tem?

Os depósitos de programas e benefícios sociais e trabalhistas, como Bolsa Família, Auxílio-Gás, Seguro-desemprego, PIS, FGTS e outros, são incluídos no app. Ademais, o primeiro acesso ao aplicativo requer o CPF e a criação de uma senha, além do registro de um e-mail válido.

Posteriormente, todas as transações financeiras, como PIX, recarga de celular, pagamento de boletos e outros, podem ser realizadas por meio desse canal. Para aqueles que fazem uso regular dos serviços do Caixa Tem, o bloqueio pode ser extremamente inconveniente. Por essa razão, é importante estar vigilante em relação às ações que resultam na desativação do aplicativo e da conta poupança. Por exemplo:

Exceder o limite de movimentação financeira – A Caixa permite movimentações financeiras de até R$ 5 mil na conta poupança social. Ultrapassar esse valor resultará no bloqueio do acesso, sendo necessário transferir os fundos para outra conta bancária, sujeito a taxas adicionais;

Dados cadastrais desatualizados – Caso o banco identifique que os dados fornecidos estão desatualizados, poderá suspeitar de fraude de informações. Portanto, é recomendável manter o perfil sempre atualizado e ficar atento aos e-mails;

Múltiplos CPFs registrados no mesmo dispositivo – Quando mais de duas pessoas tentam acessar o aplicativo Caixa Tem usando o mesmo celular, o sistema pode interpretar isso como fraude e bloquear o acesso.

Como baixar o aplicativo?

Para baixar e instalar o app CAIXA Tem, você pode seguir os seguintes passos:

Para Android



Abra a Google Play Store no seu dispositivo Android;

Procure por “CAIXA Tem” na barra de pesquisa;

Toque no aplicativo para abrir sua página;

Clique no botão “Instalar” para baixar e instalar o aplicativo em seu dispositivo.

Após a instalação, você pode abrir o aplicativo CAIXA Tem e seguir as instruções na tela para configurar sua conta e acessar os serviços e transações bancárias.

Para iPhone

Abra a App Store no seu iPhone;

Procure por “CAIXA Tem” na barra de pesquisa;

Toque no aplicativo para abrir sua página;

Clique no botão “Obter” para baixar e instalar o aplicativo em seu dispositivo.

Após a instalação, você pode abrir o aplicativo CAIXA Tem e seguir as instruções na tela para configurar sua conta e acessar os serviços e transações bancárias.

Observe que a disponibilidade do aplicativo pode variar de acordo com a sua região e compatibilidade do dispositivo. Certifique-se de baixar o aplicativo oficial de uma fonte confiável para garantir segurança e confiabilidade.

Serviços oferecidos pelo Caixa Tem

O aplicativo CAIXA Tem oferece diversos serviços e funcionalidades aos seus usuários. Conheça alguns dos serviços disponíveis: