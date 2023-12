Caixa Tem realiza os últimos pagamentos do ano nesta semana

De maneira idênticaO calendário de pagamentos do Caixa Tem contemplará cerca de 20 milhões de brasileiros nesta semana, marcando o encerramento dos depósitos bancários neste ano de 2023. Do mesmo modo, os beneficiários e as informações sobre os valores a serem recebidos no novo repasse estão disponíveis.

Serviços Caixa Tem

Primeiramente, o Caixa Tem, que é a poupança social oferecida pela Caixa Econômica Federal (CEF), disponibiliza uma gama gratuita de serviços bancários. É essencial ter acesso liberado para usufruir de todas as ferramentas oferecidas.

Segundo, as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família pelo Caixa Tem devem seguir regras que envolvem compromissos nas áreas de saúde e educação, tais como:

– Realização do acompanhamento pré-natal;

– Seguir o calendário nacional de vacinação;

– Acompanhar o estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

– Manter uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica;

– Manter o Cadastro Único atualizado pelo menos a cada 24 meses.

Benefícios Caixa Tem

Igualmente, o Caixa Tem paga os benefícios para o Bolsa Família conforme a seguinte composição, até que o governo federal estabeleça novos valores:

– Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

– Benefício Complementar (BCO): Assegura que todas as famílias beneficiadas recebam no mínimo R$ 600.

– Extraordinário de Transição (BET): Garante que todos os beneficiários não recebam valores inferiores aos do programa anterior, o Auxílio Brasil. Este pagamento está confirmado até maio de 2025.

1- Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 a mais por criança de zero a sete anos incompletos.

2- Benefício Variável Familiar (BVF): Pagamento adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

3- Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Pagamento de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), com início das transferências em setembro.

Atualize o Caixa Tem agora e evite o corte de benefícios!



Do mesmo modo, o aplicativo Caixa Tem desempenha um papel crucial como plataforma de pagamentos e transações financeiras para inúmeros brasileiros. Tem sido vital para a recuperação econômica do país ao facilitar os pagamentos de auxílios do governo, como o Bolsa Família.

No entanto, mudanças recentes em seus critérios de atualização têm impactado a vida cotidiana de muitos cidadãos. Para compreender essas mudanças e prevenir o corte imediato dos benefícios, confira os detalhes importantes apresentados neste artigo.

O Caixa Tem disponibiliza diversos benefícios, sendo o Bolsa Família o mais relevante, pago mensalmente através do aplicativo. A manutenção adequada desses benefícios depende da atualização constante do aplicativo. Infelizmente, alguns cidadãos enfrentam atrasos nos depósitos devido à falta de atualização oportuna.

Como evitar complicações com o Caixa Tem?

De maneira idêntica, a atualização regular do aplicativo é fundamental. Esse procedimento deve ser realizado na loja de aplicativos do dispositivo, seja ele Android ou IOS. Se a opção “Atualizar” estiver disponível, não hesite em fazê-lo para prevenir possíveis problemas com o aplicativo.

Por fim, caso a atualização do app não resolva a situação, o beneficiário deve buscar ajuda em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em seu município, pois os dados do Bolsa Família ou do Auxílio Gás podem estar desatualizados, ocasionando o impedimento do depósito.

Quais documentos são necessários para atualizar o registro?

Portanto, para a atualização dos dados, é preciso apresentar os seguintes documentos:

– Documento de identidade do titular da conta e de todos os membros da família;

– Comprovante de residência;

– CPF ou Título de Eleitor;

– Para famílias com crianças entre 0 e 6 anos, é possível receber uma parcela extra de R$ 150,00;

– Já para jovens entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres grávidas, o valor da parcela extra é de R$ 50,00.

Ao compreender as atualizações necessárias e manter todos os dados atualizados, é possível evitar complicações e garantir o recebimento contínuo dos benefícios oferecidos pelo Caixa Tem, melhorando assim a qualidade de vida de muitos brasileiros.